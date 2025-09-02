Las aves muertas en Sevilla en imágenes: un centenar halladas en tres parques

Un centenar de aves muertas han sido encontradas en los parques de María Luisa, Tamarguillo y Miraflores en los últimos días. Por el contrario, en el parque del Alamillo no se ha registrado ningún caso, lo que ha despertado la preocupación de colectivos medioambientales.

Según Ecologistas en Acción, estos sucesos no responden a episodios aislados. La organización recuerda que existe una lista de mortandades desde al menos 2008, lo que evidencia un patrón que se ha intensificado en los últimos años.

Para este colectivo, las causas no pueden explicarse por peleas entre aves ni por la presencia de colonias felinas. A su juicio, lo ocurrido es consecuencia de un deterioro ecológico acumulado derivado de una gestión inadecuada de los espacios verdes de la ciudad.