Ecologistas en Acción tacha al Ayuntamiento de "irresponsable" por la gestión de la "epidemia" de gripe aviar en Sevilla

Ecologistas en Acción ha denunciado hoy que la gestión de la "epidemia" de gripe aviar que ha matado a decenas de patos y gansos en distintos parques de la ciudad ha sido "irresponsable" por parte del Ayuntamiento de Sevilla. La organización verde niega que la mortandad de animales en el Parque del Tamarguillo sea "una situación sobrevenida", ya que la situación de "riesgo alto" ya existía "desde enero" debido a "la presencia de un virus letal en aves que se transmite a los seres humanos". "Los protocolos de vigilancia se debían haber activado mucho antes”, reclama.

En una nota difundida este miércoles, el día después de que trascendiese que la causa de las muertes de aves era un brote de gripe aviar, Ecologistas en Acción resalta "el riesgo al que ha estado expuesta la población de Sevilla por la mala gestión tras la mortandad masiva de aves". "No se trata de un hecho aislado. Desde el año pasado se están produciendo muertes de anátidas en parques de la ciudad abiertos al público, como el Parque de Miraflores y el de María Luisa", recuerda.

"Hace tiempo que venimos reclamando un Plan de Vigilancia Preventiva y Seguimiento de la Biodiversidad que permita detectar posibles riesgos y velar por la seguridad y salud ambiental en los espacios verdes de la ciudad. Una red de detección precoz es imprescindible para prevenir episodios como estos. Ha sido necesario un brote epidémico que ha causado la muerte masiva de gansos en un parque público de Sevilla para que se pongan en marcha los protocolos sanitarios. Esperamos que no ocurra nada pero llegamos tarde y mal para evitar posibles zoonosis”, advierte.

Ecologistas en Acción afirma que España se "encuentra en riesgo alto de influenza aviar desde principios de este año", aunque los "estrictos protocolos de vigilancia y prevención" que existen en el país hacen que el riesgo de aparición de casos humanos sea "muy bajo para la población general y bajo para las personas con exposición ocupacional".

La organización también resalta que el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) publicó en enero de 2025 una nota informativa en la que actualizaba la situación epidemiológica de Europa. España estaba considerada zona "de alto riesgo de influenza aviar altamente patógena (IAAP)". Es más, Sevilla se encontraba entre las “zonas de especial riesgo” recogidas en los anexos II y III de la Orden APA/2442/2006. Esa particularidad, los casos notificados en las últimas semanas y "los factores meteorológicos que han hecho que el paso migratorio de aves se produzca antes", invitaba a "aumentar el nivel de alerta estatal y aplicar las medidas de mitigación del riesgo recogidas en dicha orden".

“Muchas rutas migratorias pasan por Sevilla", explica Ecologistas en Acción. "Cuesta creer que los protocolos de vigilancia no hayan reparado durante todo el año en las muertes que se estaban produciendo en los parques urbanos de la ciudad, a pesar de que se han detectado brotes de IAAP en aves domésticas y silvestres en todo nuestro entorno geográfico. Era cuestión de tiempo que aparecieran casos en los municipios que se encuentran en zonas de especial riesgo”, apunta la organización.

Ecologistas en Acción lamenta que en los últimos días ya aparecieron aves muertas "no sólo en el Parque del Tamarguillo, sino en los parques de María Luisa y Miraflores". Por el contrario, en el Alamillo no se registró "un solo caso". "Estos hechos apuntan a que el deplorable estado de algunos estanques de la ciudad haya podido convertirlos en un nuevo foco de enfermedades que afecta a una fauna ya debilitada por el deterioro ecológico", teoriza.

La asociación señala la falta de un plan integral para el control de la biodiversidad. “Si la salud ambiental de los parques y jardines es deficiente, la biodiversidad no logra amortiguar los impactos. Aves, peces y anfibios lo acusan directamente, llegando a desembocar en mortandades masivas o incluso en episodios de zoonosis”, expone.

Los ecologistas subrayan que "no se trata de episodios puntuales". "El verano pasado hubo otra mortandad masiva de aves en el Parque de María Luisa", pone de ejemplo. Un año después, Ecologistas en Acción denuncia que "los compromisos del alcalde para crear una mesa de trabajo conjunta y realizar investigaciones por lo ocurrido no se han cumplido". "Los resultados no se hicieron públicos, a pesar de que la legislación vigente obliga a ofrecer información accesible a la ciudadanía", dice también. Y a eso suma que, según la Ordenanza de Arbolado, “corresponde al Ayuntamiento la responsabilidad de velar por la buena conservación y mantenimiento de las diferentes especies animales existentes en los parques, jardines y estanques públicos”.

"El equipo de gobierno de José Luis Sanz atribuyó los episodios a peleas entre aves y a colonias felinas en un principio. Para Ecologistas en Acción es un caso evidente de dejación de funciones que ha llevado al grave deterioro ecológico actual de los estanques públicos", se queja la asociación, que también habla de "una situación heredada y agravada por la deficitaria gestión y el irregular mantenimiento de los cuerpos de agua urbanos".

La asociación exige al Consistorio "medidas urgentes de vigilancia preventiva, un plan integral para la gestión de la biodiversidad en las zonas verdes y la publicación inmediata de los informes sobre las investigaciones anteriores". “La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad y a disfrutar de espacios verdes seguros, donde convivir con la fauna y la flora en condiciones saludables”, concluye la nota.