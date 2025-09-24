Grupo Insur celebra en el Real Alcázar su 80 aniversario, un hito empresarial ligado a Sevilla

La conmemoración del 80 aniversario de Grupo Insur tuvo este miércoles su acto central en un escenario de enorme carga simbólica: el Real Alcázar de Sevilla. Allí se reunieron representantes políticos, institucionales y empresariales, además de socios, clientes y empleados de la compañía, para celebrar ocho décadas de trayectoria de una firma nacida y forjada en la capital andaluza.

En la ceremonia intervinieron el presidente de Grupo Insur, Ricardo Pumar; el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quienes coincidieron en subrayar la solidez del proyecto y su contribución directa al crecimiento económico y social de la ciudad.

Antes de la intervención del presidente, se proyectó un vídeo que repasó la historia de la empresa desde su fundación en Sevilla en 1945, mostrando cómo ha sabido adaptar su modelo de negocio a los nuevos tiempos sin perder sus raíces locales.

Ricardo Pumar definió el aniversario como un “homenaje a quienes nos precedieron, que nos inculcaron la ética, la integridad y el compromiso con el cliente, fuente de inspiración para todas nuestras acciones”. En su intervención recordó a su abuelo Prudencio Pumar y a su padre José Manuel Pumar, así como a José Millán y Joaquín González, consejeros delegados que marcaron el crecimiento de la empresa.

El presidente destacó la condición multifamiliar de Insur desde sus orígenes en Sevilla, con la participación fundacional de Prudencio Pumar, Luis Cobián y José Galnares, lo que ha aportado estabilidad y fortaleza a lo largo de los años. En este sentido, puso en valor la capacidad de la compañía para superar la crisis de 2008 manteniendo empleo y resultados positivos, así como la apuesta actual por la sostenibilidad y la transparencia. “Nos sometemos a análisis anuales de sostenibilidad y en 2024 obtuvimos un rating doble A con un desempeño elevado”, apuntó.

Hoy, el grupo es referente en gestión de inmuebles en Andalucía, con una cartera patrimonial de 117.000 metros cuadrados en oficinas, hoteles y locales comerciales, además de 3.000 plazas de aparcamiento que inciden directamente en la mejora de la movilidad urbana de Sevilla. En promoción residencial, gestiona una cartera de 5.000 viviendas en zonas prime de Andalucía y Madrid, junto a más de 120.000 metros cuadrados en proyectos terciarios, de los que 50.555 están en desarrollo, con iniciativas de gran envergadura como Ágora y Noa en Málaga, o Elever en Madrid.

De cara al periodo 2026-2030, Pumar anunció un reto de crecimiento y transformación que busca consolidar a Insur como referente nacional, sin renunciar a su identidad sevillana y manteniendo un fuerte compromiso social, con proyectos como el patrocinio del EspacioRES para apoyar el emprendimiento o la colaboración en programas contra el sin hogarismo en España.

Sevilla, en el centro de la celebración

El consejero Antonio Sanz destacó que Grupo Insur representa “innovación y compromiso económico con Andalucía” y que celebrar ocho décadas de historia es reconocer el legado de todos los que han contribuido a su éxito. Puso en valor la aportación de la compañía en términos de generación de empleo, impulso al sector de la vivienda y dinamización de la economía, situándola como “pilar fundamental de nuestra economía”. Recordó además medidas impulsadas por la Junta en materia residencial, como la Ley de Vivienda, la multiplicación por cuatro de la oferta de vivienda protegida, el programa de avales hipotecarios o la Lista, una de las reformas más relevantes en simplificación administrativa.

“Insur y la Junta de Andalucía compartimos una visión: construir un futuro mejor para cada ciudadano, con innovación y sostenibilidad como pilares y la colaboración público-privada como base”, remarcó Sanz.

Por su parte, el alcalde José Luis Sanz quiso destacar el vínculo de Insur con Sevilla: “Grupo Insur ha sabido adaptarse a los tiempos, manteniendo la estabilidad y el talento empresarial sevillano”. Agradeció, en especial, que el crecimiento de la compañía haya ido de la mano del de la ciudad, con miles de viviendas construidas, infraestructuras que han impulsado la economía local y aparcamientos que han mejorado la movilidad urbana.

El regidor recordó que Sevilla cuenta con un plan de 4.600 viviendas protegidas, solo superada por Madrid, y con otras 2.700 en construcción u obra adjudicada, a lo que se suma la colaboración de Insur en paliar el déficit de aparcamientos residenciales. “Hoy Sevilla es lo que es, capital económica y empresarial del sur de España, gracias a familias como los Pumar y empresas como Insur”, concluyó.