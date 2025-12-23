Dos grupos empresariales presentan ofertas vinculantes por la unidad productiva de La Cartuja Pickman

Este lunes ha finalizado el plazo dado por el Juzgado Mercantil 3 de Sevilla para presentar ofertas vinculantes de compra de la unidad productiva de la fábrica de loza La Cartuja Pickman, dentro del proceso de venta exprés en el que la administración concursal persigue salvar la actividad de la planta y la mayor parte de los 36 puestos de trabajo. Al menos dos grupos empresariales han presentado oferta por la unidad productiva, aunque cuando se abra el proceso de autorización de venta por parte del Juzgado Mercantil podrían presentarse nuevas ofertas, según ha podido saber este periódico.

El Juzgado paralizó el plazo de presentación de ofertas a la espera de que la Inspección de Trabajo informase de la deuda que Ultralta, la compañía propietaria de la fábrica, tenía por cada trabajador. La información individualizada era necesaria para los ofertantes a la hora de decidir cuántos trabajadores se subrogaban y qué 'mochila' laboral asumían. Además, era importante por el hecho de que si en la primera fase se presentaba una oferta por las marcas - su principal activo- que superase el 75% del valor estimado, haría inviable las ofertas por la unidad productiva.

Una vez obtenida la información de dudas con la Seguridad Social se amplió el plazo de presentación de ofertas hasta el 22 de diciembre. Finalmente no ha habido ninguna oferta formal por ningún elemento del activo y sí dos propuestas de compra la unidad productiva, lo que suspenderá el proceso de liquidación de Ultralta, abriéndose el proceso de autorización de la venta. Ambas ofertas contemplan el compromiso de subrogarse en la casi totalidad los trabajadores, para los cuales se ha prorrogado el Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) que comenzó en septiembre. La autoridad laboral ha ampliado hasta el 31 de enero de 2016 el ERTE tras no apreciar fraude en el mismo.

La empresa Ultralta tiene el derecho de recompra de las marcas de La Cartuja Pickman / M. G.

Entre los activos de mayor interés de la unidad productiva está el derecho de recompra de las marcas, entre ellas La Cartuja de Sevilla, La Alacena, La Cartuja de Sevilla desde 1841, La Cartuja de Sevilla Pickman y Pickman. Registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas para uso en el mercado exterior, fueron vendidas con un pacto de recompra por 800.000 euros en 2022 por Ultralta a Nox Industrial. Nox Industrial, radicada en Madrid, es propiedad de Juan Manuel Martín Buendía, quien también es administrador en otras compañías junto con Ana Zapata, directora de la fábrica de La Cartuja Pickman. Quien se adjudique el derecho de recompra de las marcas tendrá que pagar 100.000 euros a la compañía Ultralta por ejercer el derecho de recompra. Al margen de ello, deberá abonar a Nox Industrial el precio de la retroventa, que es progresivo -empieza en 800.000 euros- en función de la fecha en que se ejercite.

Además, la unidad productiva incluye otros activos, los hornos, maquinaria y plateras, valorados en 214.236 euros; stock de loza y calcos con un valor contable de 172.000 euros; equipos informáticos valorados en 40.000 euros y el mobiliario (15.000 euros). La nave de la fábrica es propiedad de la sociedad Internacional Crane and Equipment Company, vinculada también a la familia Zapata.