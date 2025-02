Las guarderías de convenio de Sevilla suman 500 plazas más pese a la falta de niños

La crisis de natalidad que sufre Sevilla –común a todo el país– sigue sin frenar a la Junta de Andalucía a la hora de diseñar la oferta en el primer ciclo de Educación Infantil, el de las guarderías. Tanto es así que la Consejería de Desarrollo Educativo y FP sumará el próximo curso casi 500 puestos de convenio más para esta etapa en la provincia de Sevilla, tras permitir que se adhieran al programa de ayudas 12 centros, seis de ellos en la capital. Desde el Gobierno autonómico se justifica este incremento en el efecto llamada que tendrá a partir de septiembre la gratuidad de las plazas para niños de dos años.

Cierto es que la incorporación de guarderías de convenio (de titularidad privada pero financiadas por la Junta) a la red pública es mucho menor que hace una década, cuando los mínimos de cobertura de la población infantil marcados por la Unión Europea provocaban que la consejería competente firmara dichos acuerdos con numerosos centros.

Desde hace varios cursos, las incorporaciones a la red pública apenas supera la decena en toda la provincia, cantidad, no obstante, que provoca recelos en varias patronales y sindicatos sectoriales, al entender que la suma de más puestos escolares pone en riesgo la continuidad de los centros ya abiertos, debido al elevado número de vacantes que existe. Sirva un ejemplo: el presente curso se inició el pasado septiembre en las guarderías sevillanas con 10.300 plazas sin cubrir, más del 30% de la oferta.

55 zonas saturadas

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP, ante tal panorama, decidió hace años (cuando aún la Junta estaba gobernada por el PSOE) establecer zonas saturadas, aquéllas donde no se añadirían más plazas públicas. Se trata de los distritos educativos en los que en los dos últimos cursos se ha registrado un número de vacantes superior al 20% de la foerta de la demarcación. Para el próximo ejercicio, según declaración de la Delegación territorial de Educación (publicada el pasado octubre), en la provincia de Sevilla hay 55 zonas saturadas, por lo que los centros del primer ciclo de Educación Infantil que se encuentren en ellas no se podrán adherir al programa de ayudas de la Junta, esto es, no entrarán en su red y, por tanto, no recibirán financiación pública.

En función de estas limitaciones, las adhesiones a la red pública de guarderías de la Junta en Sevilla para el próximo curso llegan a 12. Seis son en la provincia: Sonrisas (Arahal), María Zambrano Alarcón (La Puebla de Cazalla), Acuarela (Lebrija), Tree (Los Palacios) y Mi Cole Utrera y Crece (ambas en Utrera). Otras seis se incorporan en la capital: Las Dueñas, Élite College, La Colmena, Lunares, Escuela con Corazón y Villa Mariana 2. En la ciudad hispalense, Educación, de cara al próximo curso, sólo había declarado una zona saturada para las escuelas infantiles, la conformada por la collación de la Puerta Osario, Santa Justa y Pino Montano. Ninguna de las guarderías se añadirá en esta demarcación, ya que lo harán en Doña María Coronel y Cardenal Spínola (Casco Antiguo), Sevilla Este, Nervión, Triana y Los Pajaritos.

En total, las nuevas escuelas de convenio de la provincia y la capital sumarán 491 puestos para niños de 0 a 3 años. La cifra supera ampliamente las adhesiones del presente curso, que fueron 181, tras sumarse cinco centros, tres en la provincia y dos en la capital. El ejercicio anterior, el de 2023/24, se llegó a una cantidad bastante superior, con 619 plazas más, tras adherirse al programa de la Junta 14 escuelas.

Diez bajas

A la hora de analizar el incremento de la oferta en esta etapa no debe olvidarse el listado de guarderías que dejan de formar parte de la red pública. Son diez las que causan baja, cinco de ellas en la capital: Cuentacuentos II (Plaza Aurelio Murillo), Potitos (Polígono Nuevo Calonge), La Casita (calla Lazurita), El Patio Pío (en Escuelas Pías, Casco Antiguo) y Hada Madrina (Polígono de San Pablo). Ésta última ha sido recientemente noticia a cuenta de las quejas de trabajadoras y familias por el estado de salubridad del centro. Estas bajas se producen a solicitud de la persona interesada o a causa del cese de actividades, algo bastante habitual los últimos años a causa del drástico descenso de natalidad.

La declaración de las zonas saturadas ha provocado, por otro lado, que se denieguen siete solicitudes de adhesión. Una en Bormujos, otra en Gelves y cinco en Sevilla, todas ellas en el distrito educativo formado por la Puerta Osario, Santa Justa y el barrio de Pino Montano, que ya tiene un 20% de la oferta sin cubrir.

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, confía en que el número de plazas vacantes se reduzca drásticamente el próximo curso, cuando entre en vigor la gratuitad total para los niños de dos años que se escolaricen en centros de la red pública. Un efecto llamada.