La Guardia Civil libera en Lebrija al escritor argelino Hichem Aboud, secuestrado en Barcelona

La Guardia Civil liberó el pasado viernes en Lebrija al periodista y escritor argelino Hichem Aboud, que habría sido secuestrado en Barcelona un día antes. Según informaron fuentes próximas a la investigación, la liberación del rehén se había producido el viernes en las inmediaciones del río Guadalquivir, dentro del término municipal de Lebrija, cuando al menos dos personas intentaban introducir al escritor en un barco. Estos dos presuntos secuestradores habrían sido detenidos, de acuerdo con las mismas fuentes.

La intervención del instituto armado se produjo en una zona considerada caliente del narcotráfico. Se desconoce si los secuestradores pretendían sacar de España a Aboud por una ruta habitual de los traficantes de hachís que importan la droga desde el norte de África. Las mismas fuentes aseguran que el escritor se encuentra en buen estado. En el momento de la intervención policial, el hombre estaba maniatado.

Su abogado había denunciado su desaparrición el pasado jueves 17 de octubre en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, donde se le perdió la pista. Hichem Aboud, de 69 años, es un escritor argelino opositor al régimen, que lleva viviendo décadas exiliado en Francia. Sus obras son muy críticas con las autoridades argelinas. La más conocida de ellas se titula La mafia de los generales.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer cómo llegó el escritor desde Barcelona hasta Sevilla y cuál era la intención de los secuestradores. No ha trascendido quiénes son los detenidos, aunque sí se conoce que no son de nacionalidad española. Las mismas fuentes aseguran que fueron sorprendidos in fraganti en el momento en que montaban al escritor en una embarcación en el Guadalquivir.