“Me gusta sentirme andaluz”

Además de Morata (por méritos propios) y el debate sobre el uso de las mascarillas en el exterior, lo más viral en estos días ha sido un vídeo de un senegalés vestido del Real Betis. Seguramente lo habrá visto en Instagram, Facebook, Twitter o lo haya compartido por WhatsApp.

Todo tuvo su origen el pasado 19 de junio en ‘Bajo de Guía’ (Sanlúcar de Barrameda). Sobre las 20:15 horas el periodista Mario Niebla del Toro -haciendo una parada en el bar ‘El Botero’- graba con su móvil a un simpático vendedor de pulseras que explica con mucho ‘age’ cada modelo comparándolo con Hermandades, partidos políticos, estereotipos, clases sociales… Transmitiendo un conocimiento de nuestra cultura y sociedad sorprendente. Pese a que no es la primera vez que algún ‘momentazo’ suyo revoluciona la red, parece que este lo ha encumbrado digitalmente.

Su protagonista, conocido como Pepe “El Sanluqueño”, tiene 32 años y se llama Khadim Seye. Llegó a España en 2011 con visado, algo que subraya porque “no se ha dicho la verdad en otras entrevistas pasadas”. Un “currante” que “paga el autónomo” y que envía la mayor parte del dinero que gana a Senegal: “Para que puedan vivir mi hijo, mujer, madre y hermana”.

Un apasionado de Andalucía que cada mañana se levanta con alegría esperando a que la vida le devuelva, al menos, esa felicidad que él transmite a cada persona que se cruza. Porque Pepe, como a él le gusta que le llamen, seguirá regalando sonrisas por muy grande que “venga el toro”.

- ¿Cuándo llegó a España y cómo fueron sus primeros meses?

- Llegué en 2011. Tengo familia en Sanlúcar de Barrameda desde hace décadas. Hay algunas entrevistas que han escrito que llegué en patera. Es falso. Nunca dije eso. Llegué con visado y en avión a Madrid (Aeropuerto de Barajas).

Luego fui a Galicia y Asturias, donde tengo familia (4 hermanos en España). Más tarde llegué a Sanlúcar de Barrameda, donde me esperaba mi tío. Mi primer trabajo fue vender discos, más tarde bolsos, cinturones, etc. Pulseras comencé a venderlas hace seis o siete años. Desde que me hice autónomo trabajo también en el campo. Dos meses al año, en Porcuna (Jaén) recogiendo aceitunas.

- ¿Quién le puso el apodo "Pepe el Sanluqueño"?

- Nadie me lo puso, fui yo mismo. Tengo un íntimo amigo que se llama Pepe y como es tan andaluz y simpático decidí llamarme como él. Me siento bien con este nombre porque me hacer parecer andaluz. Me gusta sentirme andaluz.

- No es la primera vez que se hace viral en la red.

- Es cierto (sonríe). Pero yo nunca he subido nada a Internet, han sido siempre los clientes. Hay unos pocos de vídeos. En uno de ellos estoy con la camiseta del Athletic de Bilbao hablando en Euskera, en otro hablando con distintos acentos andaluces…

- Los que le conocen dicen que es siempre igual de simpático.

- Es mi forma de ser. Desde siempre, en Senegal era así. Es mi forma de vivir. Soy así. Me gusta tomarme con humor la vida. Yo no puedo cambiar mi estilo de vivir y ser amable.

- Su indumentaria de trabajo es la camiseta del Real Betis.

- Ante de llegar a España, era del Barcelona. Allí en Senegal es lo normal, o del Barça o Madrid. Cuando llegué a España el Real Betis me atrajo desde primera hora. Su color, verde, y la simpatía de los béticos. Entonces decidí hacerme del Betis y llevar su camiseta. Es un equipo que cae bien en todo el mundo. A mí me encanta, me siento muy bético. Además, los béticos son los que más me compran.

El Sevilla FC es bueno también, pero el Betis más para mí. También me gusta el Athletic de Bilbao, de hecho, tengo otra camiseta de ese club, pero me la pongo poco. Soy más del Betis… Y me encantaría algún día poder ver un partido en su estadio.

- Sorprende su conocimiento sobre la Semana Santa de Sevilla.

- Me gusta mucho preguntar y aprender. De hecho, aprendí a hablar español más o menos al año de estar aquí, y con el tiempo también puedo mantener una conversación en vasco. Todo lo he aprendido hablando y preguntando mucho a los clientes.

Sobre la Semana Santa de Sevilla, he ido aprendiendo muchísimo de cada Hermandad preguntando de todo… Colores, días de salida, anécdotas, efemérides… Me gusta mucho conocer la cultura andaluza e intentar sentirme uno más. Nunca he conocido la Semana Santa de Sevilla porque me coge siempre trabajando, pero te puedo asegurar que me gustaría conocerla. Los clientes me transmiten mucho sentimiento cuando hablan de esa semana de pasos en la calle. Por cierto, aquí en Sanlúcar también hay muy buena Semana Santa.

- ... Y recomienda pulseras según la imagen que le transmita el cliente.

- Antes de llegar a un cliente, antes de decir nada, lo observo… Si tiene pinta de ‘cayetano’, le recomiendas directamente alguna pulsera con la bandera española… Si tiene muchos tatuajes o medio hippie, le digo que seguro le gusta salir por La Alameda en Sevilla y recomiendo pulseras ‘perro flautas’.

Siempre sin ánimo de que se moleste, con educación y simpatía. Intento que reciban mis palabras con una sonrisa, si no, dejo de hablar. En la calle te encuentras todo tipo de personas, hay gente buena y mala. Cuando toco con alguien malo sigo adelante y no lo veo como algo negativo, siempre intento verlo todo desde el punto de vista positivo. Pero en general puedo decir que el español me recibe muy bien.

- ¿Qué sueño tiene por cumplir?

- De momento, después de verano sacar el carnet de camión. Para trabajar de camionero. Pero me gusta más el marketing, vender, comercial...

La gente me dice que con la gracia que tengo debería trabajar en televisión, pero prefiero trabajar con algo relacionado con el marketing o publicidad. Me siento muy bien vendiendo de cara al público, sea como sea.

- Como sabrá, la inmigración es un gran debate en España.

- En Senegal somos gente muy trabajadora, familiar … Cuando llegué a España era plena crisis. Muchos, como yo entonces, piensan que en España o Europa hay mucho dinero… Pero aquí hace falta trabajo y hay mucho paro, y eso no lo saben, se creen otra cosa.

Allí en Senegal es otro mundo. El líder político de Senegal no trabaja para nosotros. Mi mujer y mi niño están allí, y no me gusta, pero no tengo otra solución de momento. Traérmelos para España serían más gastos que no podría asumir.

Aquí gano dinero y lo mando para Senegal, para que puedan vivir bien. Al menos viven más tranquilos. Dos meses al año voy a Senegal para verlos. Ahora me toca seguir trabajando mucho en España, pero dentro de tiempo, cuando pueda me gustaría volver a Senegal, a mi tierra y con la familia. Sin olvidar nunca España.