Hablan los técnicos de enfermería tras el fallo del Supremo: "Nuestro trabajo no es fregar el material que utiliza otro"

"Nuestro trabajo no es fregar el material que utiliza otro, ese es el papel más de bien de una limpiadora porque, según las sentencias, si las cumplimos a raja tabla, no habría diferencia. Nosotros tenemos una formación profesional y una cualificación que va más allá".

Quien pronuncia estas palabras es la secretaria provincial de SAE, el Sindicato de Técnicos de Enfermería, en Sevilla, Rosario Bonilla, y se refiere a las hasta cuatro sentencias emitidas recientemente por el Tribunal Supremo que avalan que la limpieza los EPIs es competencia de los técnicos de enfermería (TCAE), ya que "entra dentro de sus funciones y además están capacitados para ello".

"Por supuesto, no compartimos las sentencias, tenemos que aceptarlas, pero no podemos compartir que nosotros tengamos que limpiar los EPIs que, como su propio nombre indica, son equipos de protección individual, no es un instrumental ni material sanitario", insiste Bonilla.

Las claves, según la secretaria provincial de SAE, estaría en que el juez cae "en el grave error de comparar los EPIs con el material o instrumental sanitario que sí tenemos nosotros recogido en los estatutos que tenemos que limpiar y desinfectar", afirma. "Pero, no menos importante es que estamos hablando de que la sentencia se rige por unos estatutos del año 1973 y estamos en 2025. Por supuesto, esos estatutos no podían hablar de EPIS porque ni existían y el juez se tiene que regir por lo que tiene por escrito", remarca.

De ahí, que la reivindicación del colectivo, más allá de recurrir sentencias, está en la necesidad de actualizar esos estatutos "preconstitucionales" y que recogen funciones "hoy en día obsoletas". "Aprovechamos para reivindicar que lo que realmente necesitamos es que se actualicen nuestras funciones en los estatutos. Eso es lo verdaderamente importante. Sabemos que hay grupos que ya lo están trabajando, pero va todo tan lento y los años pasan y nuestro trabajo sigue encajonado en funciones obsoletas", destaca.

"Lo que pasa es que hay cuestiones que no están escritas en ningún sitio, están en el limbo, y, al no tener unas funciones bien definidas y, además, mantener coletillas del tipo de que todo aquello que, sin tener un carácter sanitario, viene a faciliitar las labores del médico o el enfermero, es función de los técnicos del enfermería, es un manto bajo el que podrían entrar una barbaridad de funciones que hoy en día no tienen sentido ninguno", sentencia Rosario Bonilla.