¿Habrá clases el jueves en Sevilla? La Junta de Andalucía evalúa si mantener la suspensión tras el temporal

Un árbol caído en la puerta de un colegio en Sevilla por el temporal.

La Junta de Andalucía tiene que decidi en las próximas horas si mantiene la suspensión de las clases presenciales en Sevilla y sus municipios este jueves 5 de febrero, tras los graves efectos provocados por la borrasca Leonardo. El Gobierno autonómico ha explicado que la decisión dependerá de la evolución meteorológica y del riesgo persistente de inundaciones en diversas zonas del territorio.

Aunque la provincia de Sevilla no ha sido la más afectada por el temporal en términos de acumulación de lluvia, varios municipios sí han sufrido crecidas de ríos y cortes de carreteras, lo que dificulta la movilidad segura de los estudiantes.

En localidades como Arahal, Lora del Río, Cantillana, Utrera o Sanlúcar la Mayor, los niveles de alerta hidrológica siguen siendo elevados, con especial atención a los cauces del Guadaíra, Guadiamar y Guadalquivir.

Lora del Río se blinda ante la crecida del Guadalquivir: "Lo peor está por llegar en la madrugada del viernes" / M. G.

El miércoles 4 de febrero las clases fueron suspendidas en toda Andalucía excepto en Almería. Ahora, la Junta estudia si es necesario extender la medida al jueves, en función de los informes actualizados de Aemet, Protección Civil y los distintos servicios de emergencia.

Mantener el cierre de centros educativos al menos un día más es una posibilidad después de los daños estructurales en colegios, problemas de acceso por arroyos desbordados, y rutas escolares inoperativas. También se apunta a la caída de árboles y el riesgo de viento fuerte en zonas próximas a entornos escolares.

Las familias sevillanas y las direcciones de los centros están pendientes de la comunicación oficial de la Junta, que se espera durante la tarde de este miércoles. La seguridad del alumnado y del personal docente seguirá siendo el criterio prioritario en la decisión final.