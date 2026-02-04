Ocho carreteras cortadas en la provincia de Sevilla por la borrasca 'Leonardo'

Sevilla se encuentra en alerta por los efectos de la borrasca Leonardo, que desde la madrugada de este miércoles ha provocado fuertes lluvias y viento, con importantes repercusiones en carreteras, cauces fluviales y servicios básicos.

Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, desde primeras horas de la jornada se han registrado 21 avisos atendidos por la Guardia Civil, y de forma preventiva se ha reforzado la capacidad de reacción de la Policía Nacional. La Unidad Militar de Emergencias (UME) permanece preposicionada en distintos puntos de la provincia, a la espera de posibles requerimientos.

En materia de transporte, el aeropuerto de Sevilla opera con normalidad. En el ferrocarril, tras inspecciones en trenes e infraestructuras antes del inicio del servicio, algunas líneas han debido cubrir sus trayectos iniciales por carretera, generando retrasos que se espera recuperar durante la mañana.

Red viaria y suministro eléctrico

La situación más complicada se registra en la red viaria, donde hasta ocho carreteras permanecen cortadas. Entre las vías afectadas se encuentran la N-630 en Guillena, la A-361 en Morón de la Frontera y la SE-3102 en Sevilla capital, que une Valdezorras con San José de La Rinconada. También se han cerrado la SE-4104 en Alcolea del Río, próxima a cortar por el desbordamiento del río Corbones, la SE-5203 que conecta El Coronil con la Base de Morón, la SE-5206 de El Coronil a Morón, la SE-6300 que enlaza la N-IV con Lebrija y la A-8100, que afecta a varios municipios, entre ellos Carmona, Utrera, Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaíra.

Además, algunas vías como la SE-5209 y la SE-6201 presentan cortes temporales, mientras que otras carreteras han sufrido desprendimientos que han sido subsanados. Los ciudadanos pueden consultar el visor de cortes de la DGT a través de la web de la Diputación de Sevilla.

Respecto al suministro eléctrico, alrededor de 1.900 usuarios siguen sin luz, principalmente en Coripe y zonas rurales de Morón de la Frontera.

Cauces fluviales

La situación hidrológica es crítica en varios puntos de la provincia. Los ríos Guadaíra a su paso por Arahal y arroyo de Santiago en Utrera, se encuentran en nivel rojo; Guadiamar, Genil en Écija y Guadaíra presentan caudales muy elevados; y Cantillana y Lora del Río, son puntos críticos por la crecida del Guadalquivir; mientras que la balsa de la mina de Aznalcóllar ha sido reforzada con un muro de contención levantado por la UME durante la madrugada, utilizando centenares de sacos de arena para prevenir filtraciones o desbordamientos. Todos los embalses continúan desembalsando agua y el pantano Torre del Águila está al borde de su capacidad.

Por su parte, el Consorcio de Bomberos de la provincia ha atendido 23 incidencias entre la medianoche y las 9:00 horas de este miércoles, de las cuales aún permanecen abiertas tres. La mayoría de intervenciones se ha centrado en derrumbes, retirada de objetos y pequeñas inundaciones en vía pública, con especial incidencia en Morón de la Frontera, Mairena del Aljarafe y Tocina. También se han atendido avisos en Alcalá de Guadaíra, Arahal, Las Cabezas de San Juan, Coria del Río, Guillena, Lora de Estepa, Mairena del Alcor, Pilas, El Ronquillo, Utrera y Valencina de la Concepción.

Además, el Consorcio ha activado dos grupos especiales de rescate acuático en los parques de Bomberos de Mairena del Aljarafe y Osuna.

La Diputación de Sevilla ha reforzado los servicios implicados en la prevención y respuesta ante los avisos por lluvias y viento, así como ante posibles crecidas de cauces. Las autoridades insisten en la necesidad de informarse a través de fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia, evitando desplazamientos innecesarios mientras persista la alerta.