Hallan el cadáver de una persona en un canal de Isla Mayor

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha localizado esta tarde de sábado, 27 de diciembre, el cuerpo sin vida de una persona en un canal de la zona del municipio de Isla Mayor, en el marco de un operativo desplegado tras detectarse la presencia de un vehículo que se había precipitado al agua.

La localización del cadáver ha tenido lugar en torno a las 16:00 horas. El cuerpo se encontró en las inmediaciones de un turismo que, por causas que aún se están investigando, se ha precipitado al canal. Por el momento, no han podido confirmar todavía si el cuerpo se encontraba en el interior del habitáculo en el momento del rescate o si fue hallado fuera del vehículo.

El caso ha sido puesto de inmediato a disposición judicial. La investigación ha quedado a cargo del equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe que, por demarcación territorial, asumirá la instrucción de las diligencias.

En las próximas horas se procederá al levantamiento del cadáver y a su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal, donde la autopsia determinará las causas exactas del fallecimiento y se procederá a la identificación de la víctima.