Detenido un falso masajista por agredir sexualmente a dos mujeres

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un vecino de Isla Mayor como presunto autor de los delitos de agresión sexual, vulneración de la intimidad e intrusismo profesional. El autor efectuaba tocamientos a sus víctimas sin el expreso consentimiento de éstas, documentando estos actos de carácter sexual para posteriormente difundirlas a terceros. Para ello, se hacía pasar por fisioterapeuta sin contar con la titulación que le habilita para ejercer dicha profesión.

El modus operandi del ya detenido consistía en ofrecer sus servicios a través de plataformas digitales y redes sociales como masajista y fisioterapeuta profesional, realizando masajes y tratamientos terapéuticos a mujeres careciendo de cualquier tipo de titulación o acreditación.

Una vez obtenida la confianza de sus víctimas, realizaba tocamientos y actos de carácter sexual sin el consentimiento de las afectadas, realizando, mediante engaño, fotografías comprometidas de estas, para después forzarlas a mantener relaciones, bajo la amenaza de difusión o revelación de las imágenes a familiares de éstas o conocidos. Hasta el momento se tiene conocimiento que ha difundido en al menos dos ocasiones a terceras personas fotografías de carácter íntimo sin consentimiento de las afectadas.

Tras la efectuar registro en el domicilio del autor, se ha incautado material informático y telefonía móvil, los cuales se están analizando. Hasta el momento, se tiene conocimiento de dos víctimas afectadas, aunque no se descartan que existan más afectadas por estos mismos hechos. Esta operación está siendo desarrollada por el Puesto de la Guardia Civil de Villamanrique de la Condesa.