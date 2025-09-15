Heliópolis, Triana o Coria: Estas son las paradas que tendría el futuro Metro-río de Sevilla
El proyecto Guadaltransit prevé 20 estaciones fluviales que conectan Sevilla con Coria del Río, La Puebla y varios puntos del área metropolitana.
Recientemente se ha dado a conocer una iniciativa innovadora de transporte público en Sevilla: el Metro-río, una línea regular de catamaranes para pasajeros que conectaría la capital hispalense con distintos municipios ribereños a través del río Guadalquivir. La propuesta, liderada por Siport21, consultora internacional especializada en ingeniería marítimo-portuaria, ha sido rebautizada con el nombre de Guadaltransit.
El trazado de este sistema fluvial abarcaría desde La Puebla del Río hasta la dársena sevillana, pasando por Coria del Río y otros puntos clave del área metropolitana.
Las estaciones del Metro-río
El principal eje de Guadaltransit se encuentra en su red de paradas estratégicas, diseñadas para conectar puntos neurálgicos de Sevilla y su entorno metropolitano:
- Estación Intercambiador Sur, situada al inicio de la dársena, próxima a la esclusa y al área portuaria.
- Estación ZAL, junto a la zona de actividades logísticas y cercana a la Avenida de las Razas.
- Estación Heliópolis, en el entorno del antiguo puente de Alfonso XIII.
- Estación Reina Mercedes, próxima al puente de las Delicias y al Acuario de Sevilla.
- Estación Los Remedios, junto al puente homónimo, con salida hacia la Glorieta de las Cigarreras.
- Estación Puerta Jerez, ubicada junto al puente de San Telmo.
- Estación Camaroneros, en la calle Betis, antes del muro que se abre al puente de Triana.
- Estación Paseo de la O, junto al Puente del Cachorro y la Torre Sevilla.
- Estación Baños, próxima a la Pasarela de la Cartuja y pegada a la calle Torneo.
- Estación Barqueta, en el margen de la Cartuja, junto a la rotonda próxima a Isla Mágica.
- Estación Intercambiador Norte, en las inmediaciones del Huevo de Colón, cerca del puente del Alamillo.
- Estación Santiponce, junto al Estadio de la Cartuja y su estación ferroviaria.
- Estación Cartuja, próxima a la Avenida Carlos III.
- Estación Camas, cercana al puente de Itálica y al Estadio de la Cartuja.
- Estación San Juan Norte, próxima a la estación de metro de San Juan Bajo.
- Estación San Juan Sur, ubicada en la zona comercial del municipio, junto a Decathlon.
- Estación Gelves, tras el puerto deportivo del municipio.
- Estación Coria Sur, junto al Estadio Guadalquivir.
- Estación Coria Norte, en la zona residencial septentrional del municipio.
- Estación La Puebla del Río, en el recinto ferial del municipio, donde finalizaría el recorrido.
En conjunto, el trazado recorrería toda la dársena sevillana, desde Heliópolis hasta San Jerónimo, y conectaría con varios municipios del área metropolitana, aportando una alternativa innovadora al transporte urbano.
Innovación tecnológica y sostenibilidad
Los barcos y estaciones que contempla el proyecto incorporarían tecnología de atraque automático, reduciendo el tiempo de maniobra de los 15-20 minutos tradicionales a solo unos pocos. Este sistema permite que el catamarán quede a la misma altura que las plataformas de embarque, facilitando la entrada y salida de pasajeros de manera rápida y ordenada.
Además, el proyecto apuesta por la sostenibilidad, ya que tanto embarcaciones como estaciones estarían alimentadas mediante hidrógeno o baterías eléctricas, garantizando un modelo de transporte libre de emisiones y sin consumo de energía fósil.
