Heliópolis, Triana o Coria: Estas son las paradas que tendría el futuro Metro-río de Sevilla

Estas son las paradas que tendría el futuro Metro-río de Sevilla

Recientemente se ha dado a conocer una iniciativa innovadora de transporte público en Sevilla: el Metro-río, una línea regular de catamaranes para pasajeros que conectaría la capital hispalense con distintos municipios ribereños a través del río Guadalquivir. La propuesta, liderada por Siport21, consultora internacional especializada en ingeniería marítimo-portuaria, ha sido rebautizada con el nombre de Guadaltransit.

El trazado de este sistema fluvial abarcaría desde La Puebla del Río hasta la dársena sevillana, pasando por Coria del Río y otros puntos clave del área metropolitana.

Las estaciones del Metro-río

El principal eje de Guadaltransit se encuentra en su red de paradas estratégicas, diseñadas para conectar puntos neurálgicos de Sevilla y su entorno metropolitano:

Estación Intercambiador Sur , situada al inicio de la dársena, próxima a la esclusa y al área portuaria.

, situada al inicio de la dársena, próxima a la esclusa y al área portuaria. Estación ZAL , junto a la zona de actividades logísticas y cercana a la Avenida de las Razas.

, junto a la zona de actividades logísticas y cercana a la Avenida de las Razas. Estación Heliópolis , en el entorno del antiguo puente de Alfonso XIII.

, en el entorno del antiguo puente de Alfonso XIII. Estación Reina Mercedes , próxima al puente de las Delicias y al Acuario de Sevilla.

, próxima al puente de las Delicias y al Acuario de Sevilla. Estación Los Remedios , junto al puente homónimo, con salida hacia la Glorieta de las Cigarreras.

, junto al puente homónimo, con salida hacia la Glorieta de las Cigarreras. Estación Puerta Jerez , ubicada junto al puente de San Telmo.

, ubicada junto al puente de San Telmo. Estación Camaroneros , en la calle Betis, antes del muro que se abre al puente de Triana.

, en la calle Betis, antes del muro que se abre al puente de Triana. Estación Paseo de la O , junto al Puente del Cachorro y la Torre Sevilla.

, junto al Puente del Cachorro y la Torre Sevilla. Estación Baños , próxima a la Pasarela de la Cartuja y pegada a la calle Torneo.

, próxima a la Pasarela de la Cartuja y pegada a la calle Torneo. Estación Barqueta , en el margen de la Cartuja, junto a la rotonda próxima a Isla Mágica.

, en el margen de la Cartuja, junto a la rotonda próxima a Isla Mágica. Estación Intercambiador Norte , en las inmediaciones del Huevo de Colón, cerca del puente del Alamillo.

, en las inmediaciones del Huevo de Colón, cerca del puente del Alamillo. Estación Santiponce , junto al Estadio de la Cartuja y su estación ferroviaria.

, junto al Estadio de la Cartuja y su estación ferroviaria. Estación Cartuja , próxima a la Avenida Carlos III.

, próxima a la Avenida Carlos III. Estación Camas , cercana al puente de Itálica y al Estadio de la Cartuja.

, cercana al puente de Itálica y al Estadio de la Cartuja. Estación San Juan Norte , próxima a la estación de metro de San Juan Bajo.

, próxima a la estación de metro de San Juan Bajo. Estación San Juan Sur , ubicada en la zona comercial del municipio, junto a Decathlon.

, ubicada en la zona comercial del municipio, junto a Decathlon. Estación Gelves , tras el puerto deportivo del municipio.

, tras el puerto deportivo del municipio. Estación Coria Sur , junto al Estadio Guadalquivir.

, junto al Estadio Guadalquivir. Estación Coria Norte , en la zona residencial septentrional del municipio.

, en la zona residencial septentrional del municipio. Estación La Puebla del Río, en el recinto ferial del municipio, donde finalizaría el recorrido.

En conjunto, el trazado recorrería toda la dársena sevillana, desde Heliópolis hasta San Jerónimo, y conectaría con varios municipios del área metropolitana, aportando una alternativa innovadora al transporte urbano.

Innovación tecnológica y sostenibilidad

Los barcos y estaciones que contempla el proyecto incorporarían tecnología de atraque automático, reduciendo el tiempo de maniobra de los 15-20 minutos tradicionales a solo unos pocos. Este sistema permite que el catamarán quede a la misma altura que las plataformas de embarque, facilitando la entrada y salida de pasajeros de manera rápida y ordenada.

Además, el proyecto apuesta por la sostenibilidad, ya que tanto embarcaciones como estaciones estarían alimentadas mediante hidrógeno o baterías eléctricas, garantizando un modelo de transporte libre de emisiones y sin consumo de energía fósil.