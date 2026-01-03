Herido un hombre de 68 años en Sevilla tras el incendio de su cocina en el Polígono San Pablo

Parte del operativo de los Bomberos que ha acudido a sofocar el incendio en un bloque de la calle Antioquía.

Un hombre de 68 años ha tenido que ser trasladado al hospital Virgen del Rocío con quemaduras de diversa consideración en las manos y la cara, lesiones que ha sufrido durante el incendio que se ha declarado este sábado por la tarde en la cocina de su vivienda. Los hechos, según han informado el canal municipal Emergencias Sevilla y el 112, han ocurrido en un bloque de la calle Antioquía, en el Polígono San Pablo.

Según el servicio de emergencias 112, a las 14:30 horas recibieron varias llamadas de socorro que alertaban de un incendio en un piso de una segunda planta en esa calle que marca el final del Polígono antes de entrar en Santa Clara. Según indicaban los alertantes, habían sofocado el fuego con un extintor pero se necesitaban los servicios sanitarios para atender al herido.

El suceso, del que no han trascendido más datos, ha obligado a intervenir a efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional, los Bomberos y el 061.