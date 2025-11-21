La fecunda historia de la Universidad de Sevilla, institución cinco veces centenaria, actualizada en un nuevo libro

Un libro que debería tener todo estudiante (y también cualquier trabajador). El catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, Manuel García Fernández, es el autor de la Breve Historia de la Universidad de Sevilla. Una institución pública del conocimiento, cinco veces centenaria, para la transformación de la sociedad del siglo XX, editado por la editorial de la US. Se trata de una publicación que es esencial para conocer la fecunda historia de la institución académica, sus antecedentes medievales, sus rectores, sus personajes ilustres... todo ello completado por un completo apéndice documental y fotográfico. Otra importante novedad es que, por primera vez, se ha incluido una reproducción facsímil de la bula fundacional de Julio II (1505), junto a su transcripción y traducción, tarea que ha desarrollado el catedrático José Solís.

“Se trata de un encargo del rector Miguel Ángel Castro para actualizar el libro de Francisco Aguilar Piñal de 1992. Una de las novedades es que he buscado en el archivo histórico de la Universidad la bula que Julio II le dio a Maese Rodrigo para transcribir y traducirla e incluirla entre los documentos. La tarea la hizo José Solís de los Santos y yo he hecho el estudio. Ahora el libro está completo”, señala Manuel García. La primera traducción completa al castellano de la bula fundacional de 1505 se encuentra disponible para consulta en la página web del Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.

Caja con el facsímil de la bula papal fundacional y un ejemplar del libro sobre la historia de la US. / M. G.

Una de las novedades, además de actualizar la historia desde la Expo al siglo XXI, es que se reseñan los antecedentes medievales de la institución, durante el reinado de Alfonso X. También se han puesto al día los conocimientos con nuevos datos. “Maese Rodrigo de Santaella se vale de lo que ya había, como las cédulas de los Reyes Católicos. Antes de 1505 ya había actividad”, sostiene el profesor García Fernández.

Otra peculiaridad de la US, como bien se reseña, es que no está concentrada en un único espacio. “El campus es la Universidad de Sevilla, los edificios universitarios han revitalizado zonas, como la Macarena, la Pirotecnia, Reina Mercedes o la Cartuja”. El libro repasa las tres sedes que ha tenido el rectorado. El colegio Santa María de Jesús, en la Puerta de Jerez, la antigua casa profesa de los Jesuitas de Laraña, la Real Universidad Literaria; y el traslado a la Fábrica de Tabacos, en los años 50 del pasado siglo.

Reconocimiento a los autores

La caja con el libro de la historia y la bula. / M. G.

Con motivo de esta publicación, el rector ha entregado recientemente una caja conmemorativa a los profesores Manuel García Fernández y José Solís de los Santos en reconocimiento a su labor en la recuperación, estudio y divulgación del legado histórico de la institución. Este gesto simbólico agradece la contribución de ambos investigadores al conocimiento de los orígenes de la Universidad de Sevilla.

Cada caja conmemorativa incluye como obsequio un facsímil de la bula papal fundacional y un ejemplar del libro sobre la historia de la institución. Este obsequio es el que se suele entregar también a personalidades o doctores honoris causa. En el acto de entrega de estas cajas asistieron, además de Miguel Ángel Castro, la directora de la Editorial de la US (EUS), Araceli López, y la subdirectora, Elena Leal.

En esencia, la entrega de estas cajas conmemorativas funciona como un reconocimiento oficial a los pilares de la documentación histórica moderna de la US: la traducción fidedigna de su documento fundacional clave (la bula de 1505) y la síntesis narrativa que explica su evolución a lo largo de cinco siglos.