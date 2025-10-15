Un hombre de 56 años evacuado al hospital tras un incendio en su vivienda de Sevilla
El suceso ha tenido lugar en una vivienda situada en la calle Segre
La Policía investiga las circunstancias del suicidio de una niña de 14 años en Sevilla
Un hombre de 56 años ha resultado afectado en el incendio registrado este martes en una vivienda de Sevilla capital, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.
El fuego se declaró poco después de las 21:30 horas del martes en una vivienda situada en la calle Segre, concretamente en la cocina de un cuarto piso, según los primeros avisos recibidos en el centro de coordinación.
Los equipos médicos confirmaron el traslado del afectado al hospital Virgen del Rocío, mientras que por el momento se desconocen las causas que originaron el incendio.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Sevilla, la Policía Nacional y Local, el Cecop y los servicios sanitarios del 061.
También te puede interesar
Lo último
CONTENIDO PATROCINADO
Contenido ofrecido por Barceló Hotel Group