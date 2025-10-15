Un hombre de 56 años evacuado al hospital tras un incendio en su vivienda de Sevilla

Personal sanitario introduce en camilla a un paciente en las Urgencias del Hospital General del Virgen del Rocío.

Un hombre de 56 años ha resultado afectado en el incendio registrado este martes en una vivienda de Sevilla capital, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El fuego se declaró poco después de las 21:30 horas del martes en una vivienda situada en la calle Segre, concretamente en la cocina de un cuarto piso, según los primeros avisos recibidos en el centro de coordinación.

Los equipos médicos confirmaron el traslado del afectado al hospital Virgen del Rocío, mientras que por el momento se desconocen las causas que originaron el incendio.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Sevilla, la Policía Nacional y Local, el Cecop y los servicios sanitarios del 061.