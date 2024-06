Homenaje en Sevilla a las estudiantes con notas más altas en la Selectividad 2024

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reconocido este jueves a las sevillanas que han obtenido las mejores notas en la Selectividad (Pevau) en la capital. El acto, que se ha celebrado en el Ayuntamiento, ha servido para homenajear a María Villanueva Olmedo y a Gala Barrera Hernández, las dos estudiantes que han logrado en estas pruebas un 14 y un 13,975, respectivamente. Son alumnas de los colegios Santa Ana y el St. Mary School.

Sanz ha señalado que “gracias al esfuerzo, al talento, a la constancia y a los valores recibidos durante su formación, María y Gala han obtenido las mejores notas de nuestra ciudad en la Selectividad”. Por ello, “para mí es un honor recibiros y es un enorme orgullo, como alcalde de Sevilla, saber que nuestra ciudad sigue demostrando el enorme talento de su juventud”

“Hoy hemos querido abrir las puertas de vuestro Ayuntamiento, la casa de todos los sevillanos, no sólo a María y a Gala, no sólo a sus acompañantes de la familia, amigos y centros educativos, sino al enorme talento, como decía antes, que tiene la juventud sevillana. María y Gala sois el ejemplo de ese potencial que tenéis los jóvenes sevillanos, que además habéis demostrado con esas altas calificaciones obtenidas en Selectividad. Y es que Sevilla es una ciudad con infinitas posibilidades porque a sus condiciones históricas, patrimoniales y monumentales hay que sumar el talento de los sevillanos que puesto al servicio de nuestra sociedad nos hace imbatibles”, ha recordado Sanz

El alcalde ha destacado “la constancia y la capacidad de trabajo que habéis demostrado no solo en los exámenes de acceso sino en todas vuestras etapas educativas”. Igualmente “al Colegio Santa Ana y al Colegio St. Mary School, a todos los profesores que durante estos años han puesto lo mejor de ellos mismos para vuestra formación en conceptos académicos y en valores. Y por supuesto, quiero felicitar a vuestras familias, parte siempre fundamental de nuestros éxitos personales".

Un relato personal

En su discurso, Sanz se ha dirigido a las protagonistas, a los que ha ofrecido un testimonio personal: “Soy padre de dos hijos. El mayor ya está en la universidad y la pequeña, igual que vosotras, ha realizado la Selectividad este año. Como padre, sé de la importancia que tiene en vuestras vidas un año tan trascendental como éste y en especial esos días en los que tenéis que demostrar todos los conocimientos adquiridos para acceder a la universidad. Tanto es así que este año, entre las múltiples obligaciones que como imaginaréis tiene la agenda del alcalde de Sevilla, tenía marcado en rojo el día que mi hija comenzaba los exámenes de Selectividad. Tuve la suerte de acompañarla, de estar con ella los momentos previos al inicio de esas pruebas y compartir sus nervios, su ilusión, sus dudas de última hora y un día, en definitiva, que marca el inicio de una nueva etapa en su vida. Su esfuerzo ha dado resultado y va a poder iniciar los estudios universitarios que tenía en mente, y yo como padre me siento tremendamente orgulloso de ello. Me imagino que vuestros padres y familiares estarán que no cabrán en sí de orgullo por vuestros resultados excelentes, en los que, sin duda, estoy convencido de que también han tenido mucho que ver”.

El alcalde ha finalizado recordando que “no olvidéis nunca a esta ciudad de Sevilla que se siente orgullosa de vosotras y que entre todos, sumando enormes talentos como los vuestros, tenemos la obligación de hacer cada día más grande”.