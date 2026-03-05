El Hospital San Lázaro apuesta por la neurología de vanguardia con nueva unidad de investigación

El Hospital San Lázaro dará un salto en atención neurológica con la creación de una Unidad de Tratamiento e Investigación en Neurología y Rehabilitación, un proyecto innovador que contará con casi 500 metros cuadrados dedicados a la investigación y la asistencia clínica de alto nivel. Las obras, con una inversión de 565.642 euros, comenzarán en abril y se prevé que la unidad abra sus puertas en octubre.

Así lo ha dado a conocer este jueves el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en una visita a las recién renovadas áreas de Anestesia, Unidad del Dolor y Urología en el centro, durante la que ha destacado que el nuevo espacio incluirá una sala de rehabilitación experimental, otra destinada a la simulación de la vida cotidiana y tecnologías de apoyo, y un laboratorio de investigación en biomecánica.

El consejero recordó que el hospital participa en el Proyecto NeuroLab, liderado por el Servicio de Neurología del Hospital Virgen Macarena, que ha situado a Andalucía como referente en el estudio de enfermedades como esclerosis múltiple, ELA y en estrategias para minimizar secuelas de ictus, entre otras.

Reformas recientes en la primera planta

El Hospital San Lázaro, parte del área hospitalaria Virgen Macarena, ha renovado 430 metros cuadrados de las consultas de Anestesia y Unidad del Dolor, mejorando la atención a más de 9.000 pacientes al año. También se han modernizado las consultas de Urología, incorporando ecógrafos y un equipo de cistoscopia que permite realizar el acto único, agilizando diagnósticos y reduciendo desplazamientos de pacientes. La inversión total en estas reformas supera los 545.000 euros.

Los trabajos en estas áreas han incluido la mejora de salas de espera, consultas y zonas comunes con nuevos suelos vinílicos, techos desmontables, puertas y carpinterías. La reforma también permitirá trasladar al Hospital San Lázaro los estudios de farmacocinética, actualmente en la Unidad de Farmacia del Hospital Virgen Macarena, con más de 1.500 determinaciones anuales previstas.

En el Área de Urología, los 150 metros cuadrados renovados mejoran la capacidad tecnológica y diagnóstica del hospital, especialmente gracias a la nueva sala de cistoscopia con imágenes de alta definición.