El Hospital de Valme pone el foco en el bebé y su familia en su encuentro por el Día de la Prematuridad

Con motivo del Día Mundial de la Prematuridad, la Unidad de Neonatología del Hospital Universitario de Valme ha organizado este lunes una jornada dedicada a analizar los avances y desafíos en la atención a los recién nacidos prematuros, poniendo el acento en la necesidad de situar tanto al bebé como a su familia en el centro del cuidado. Este servicio atiende anualmente a alrededor de 380 recién nacidos con distintas patologías, de los cuales uno de cada cuatro es prematuro.

Bajo el lema A veces las cosas más pequeñas ocupan el espacio más grande de nuestro corazón, el encuentro ha permitido a profesionales, familias y asociaciones compartir experiencias y reflexionar sobre la importancia de la humanización en la atención neonatal, un aspecto clave durante los prolongados ingresos de estos pacientes.

La jornada, celebrada en el salón de actos del hospital, ha sido inaugurada por la directora gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez, acompañada por la directora médica Eva Patricia Torres, el director de Enfermería Joaquín Fajardo y el responsable de Pediatría, Juan Diego Carmona. El equipo de Neonatología ha presentado su experiencia en los programas pioneros implantados en el hospital para promover unos cuidados centrados en el desarrollo y en la familia.

Detalle de recuerdos realizados por los profesionales de Neonatología para las familias. / M. G.

Estas iniciativas fomentan el contacto piel con piel, la lactancia materna, la implicación activa de los progenitores en los cuidados diarios y la creación de un entorno emocionalmente seguro para los bebés. El objetivo es sensibilizar a la población sobre la relevancia de la atención temprana y del vínculo afectivo en los primeros días de vida.

Las intervenciones científicas comenzaron con una ponencia sobre humanización a cargo de la TCAE Rosa Gutiérrez, seguida de la presentación del Libro Informativo para Padres por parte del enfermero José Carlos Justicia, un recurso diseñado por profesionales de la unidad para acompañar y orientar a las familias durante el ingreso.

A continuación, la neonatóloga Encarnación Fernández abordó la importancia de promover la lactancia materna, mientras que la TCAE Toñi Martín, referente del Banco de Leche Satélite del hospital, explicó el papel de las madres donantes. El Hospital Universitario de Valme fue, en 2018, el primer centro de Andalucía Occidental acreditado como receptor de leche humana donada y colaborador del Banco de Leche Materna.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó con los testimonios de varias familias que han pasado por la Unidad de Neonatología. Los padres compartieron vivencias marcadas por la incertidumbre y el miedo, pero también por la gratitud hacia el equipo profesional que, según relataron, les ofreció apoyo constante y herramientas para afrontar un proceso emocionalmente complejo.

La enfermera Nieves Domínguez intervino con la charla “Dejasteis huella”, en la que destacó la profunda conexión que se establece entre los profesionales y los pequeños pacientes, así como con sus familias.

El encuentro concluyó con la intervención de la coordinadora médica de la unidad, Josefina Márquez, quien agradeció la participación y recordó que la prematuridad “es una realidad que transforma la vida de muchas familias, cada una marcada por historias de lucha, fortaleza y amor”.

El Hospital Universitario de Valme atiende anualmente unos 380 recién nacidos con diferentes necesidades clínicas, un 25% de ellos prematuros. Además de la atención especializada, el equipo de neonatólogos y enfermería ofrece un acompañamiento constante a las familias.

El jefe de Pediatría, Juan Diego Carmona, destaca que “cada minuto de cercanía es importante; nuestro objetivo no es solo salvar vidas, sino acompañar a las familias en un camino cargado de emociones, miedo y esperanza”. Por su parte, la supervisora de Enfermería, Inmaculada Romero, enfatizó que la humanización implica considerar a cada bebé y a su familia como un conjunto único con necesidades propias.