El Hospital Virgen del Rocío incorpora un láser pionero que evita derivaciones fuera de Andalucía

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha incorporado un nuevo láser vascular múltiplex que permitirá tratar patologías vasculares profundas y superficiales sin necesidad de derivar a los pacientes a otras comunidades. Con esta tecnología, el centro se convierte en el único hospital andaluz con un equipo de estas características.

Hasta ahora, una decena de pacientes cada año, con una media de entre 30 y 40 sesiones anuales, tenían que desplazarse a Madrid para recibir este tratamiento especializado. Gracias al nuevo dispositivo, esas intervenciones podrán realizarse íntegramente en el Virgen del Rocío, evitando viajes y mejorando la calidad asistencial.

El dermatólogo José Bernabéu Wittel, coordinador de la Unidad de Procedimiento de Referencia en Andalucía (UPRA) de Tratamiento mediante láser del hospital, destaca que este equipo "permite abordar lesiones profundas que antes no podíamos tratar" y "da respuesta a pacientes que llegan desde toda Andalucía Occidental".

El nuevo láser, que ha supuesto una inversión de 100.000 euros, se encuentra actualmente en fase de formación y entrará en pleno funcionamiento el próximo mes. Su incorporación no solo mejora la atención de las más de 700 intervenciones con láser que realiza anualmente la unidad, sino que también permitirá aumentar el volumen de pacientes tratados.

El equipo de dermatología encargado de las patologías vasculares está integrado por los doctores José Bernabéu, María Teresa Montserrat y Rosa Corbí Llopis, quienes trabajan en coordinación con especialistas de cirugía en consultas multidisciplinares que atienden a más de 2.000 pacientes al año, tanto adultos como pediátricos.

Además, el hospital ha logrado un importante avance en el campo de las anomalías vasculares gracias a la implementación de un panel genético de lesiones vasculares en tejidos. "Esto nos permite identificar mutaciones específicas y ofrecer terapias génicas personalizadas, lo que está cambiando radicalmente el pronóstico de estos pacientes", explica el doctor Bernabéu.

El nuevo láser dermatológico, de doble longitud de onda (532 y 1.064 nanómetros), incorpora tecnología de enfriamiento por criógeno, detección de temperatura en tiempo real y pulsos secuenciales variables, garantizando tratamientos más precisos, seguros y eficaces. Su sistema inteligente de gestión energética también permite procedimientos más rápidos y uniformes, optimizando los resultados clínicos.

El Servicio de Dermatología del Virgen del Rocío celebra en 2025 su 50 aniversario, consolidado como referente andaluz y nacional en el tratamiento de enfermedades de la piel, la docencia y la investigación.

Bajo la dirección del doctor José Juan Pereyra Rodríguez, el servicio cuenta con 17 profesionales y ha duplicado su actividad asistencial en las últimas dos décadas: de 32.000 consultas en el año 2000 a más de 66.000 anuales en 2025, incluyendo 12.000 atenciones mediante teledermatología.

Cada año se realizan más de 7.000 procedimientos quirúrgicos en los quirófanos de la ciudad sanitaria Virgen del Rocío y en el Hospital Muñoz Cariñanos, fortaleciendo su papel en la dermatología quirúrgica y ambulatoria.

En el ámbito científico, el servicio acumula 395 publicaciones, 582 comunicaciones a congresos y 44 capítulos de libros, además de participar en ensayos clínicos, patentes y proyectos de inteligencia artificial junto a la Escuela de Ingeniería Informática.

Su prestigio ha sido reconocido con numerosos galardones, entre ellos cuatro premios nacionales de la Academia Española de Dermatología y Venerología, cinco internacionales y la distinción como Mejor Servicio de Dermatología de Andalucía y uno de los cinco mejores del país.