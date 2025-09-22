El Hospital Vithas Sevilla inaugura nueva Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial de vanguardia

El Hospital Vithas Sevilla ha inaugurado una Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial, ampliando su oferta asistencial con un servicio especializado dirigido por el doctor Ramón Vera. Esta nueva incorporación, que comienza a funcionar en febrero de 2025, responde a la creciente demanda de tratamientos especializados en patologías que afectan tanto a la funcionalidad como a la estética mandibular y facial. La unidad se presenta como un centro de referencia en Andalucía para intervenciones complejas que combinan aspectos funcionales y estéticos.

La unidad nace en un contexto de aumento de los traumatismos faciales provocados por patinetes eléctricos, fenómeno que ha crecido exponencialmente en los últimos tres años según datos del Ministerio de Sanidad. Asimismo, abordará el tratamiento de tumores de cabeza y cuello, cuya incidencia en población joven se ha incrementado un 15% desde 2020. También destaca su enfoque hacia los trastornos de la Articulación Temporomandibular, frecuentemente asociados al bruxismo y al estrés, condiciones que han experimentado un repunte significativo tras la pandemia, afectando actualmente a casi un 30% de la población española.

"Buscamos resultados naturales que respeten la fisionomía del paciente", afirma el doctor Vera, quien añade que "la estructura facial varía según el sexo, por eso es esencial conocer a fondo la anatomía para lograr una remodelación armónica". El especialista destaca que "es esencial el conocimiento profundo de la mandíbula, permitiéndonos remodelar los huesos frontales, afinar la mandíbula y ajustar las cejas y la línea del pelo, para adaptarnos a los resultados elegidos".

Entre las principales innovaciones que ofrece la nueva unidad destaca la septorrinoplastia ultrasónica, una técnica quirúrgica de vanguardia que permite corregir simultáneamente problemas respiratorios y estéticos nasales. Esta intervención utiliza instrumentos ultrasónicos de alta precisión para remodelar los huesos nasales sin dañar los tejidos circundantes, lo que reduce significativamente el tiempo de recuperación postoperatoria y minimiza los hematomas faciales.

"La septorrinoplastia ultrasónica representa un avance sustancial frente a las técnicas tradicionales", explica el doctor Vera. "Conseguimos resultados más precisos con menor traumatismo para el paciente, lo que se traduce en una recuperación más rápida y cómoda". Esta tecnología permite realizar modificaciones milimétricas en la estructura ósea nasal, adaptando cada intervención a las necesidades específicas y a la anatomía particular de cada persona.

Cirugía de reasignación de género facial

Uno de los servicios más innovadores de la nueva unidad es la cirugía de reasignación de género facial, un conjunto de procedimientos destinados a masculinizar o feminizar los rasgos faciales. Esta especialidad, poco desarrollada hasta ahora en Andalucía, representa un complemento fundamental para las personas en proceso de transición de género.

El equipo dirigido por el doctor Vera cuenta con formación específica en este campo, habiendo completado estancias en centros europeos especializados. "La cirugía de reasignación facial requiere un enfoque multidisciplinar y un conocimiento profundo tanto de las diferencias anatómicas entre géneros como de las expectativas psicológicas del paciente", señala el especialista. Los procedimientos incluyen desde la modificación de la línea del cabello y la frente hasta intervenciones en el mentón y la mandíbula, pasando por rinoplastias adaptativas y cirugía de la nuez de Adán.

Blefaroplastia

La blefaroplastia, tanto funcional como estética, constituye otro de los pilares de la nueva unidad. Tal y como explica el doctor Vera, "la blefaroplastia funcional se indica cuando el exceso de piel en los párpados superiores interfiere en la visión o provoca molestias, mejorando la función visual y la calidad de vida. Por su parte, la blefaroplastia estética tiene como objetivo rejuvenecer la mirada, eliminando bolsas y flacidez que aportan un aspecto cansado".

Esta intervención está indicada para pacientes con afecciones en la zona palpebral o para quienes buscan recuperar frescura en la mirada. También resulta especialmente útil en el tratamiento de bolsas hereditarias en ojos de personas jóvenes, un problema que afecta aproximadamente al 15% de los menores de 30 años, según datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria.

La ventaja diferencial que ofrece el enfoque maxilofacial en la blefaroplastia radica en la visión integral del rostro que aportan estos especialistas. "El cirujano maxilofacial combina el conocimiento de la estructura ósea y la profundidad facial con una formación específica en armonía y planos estéticos, lo que permite obtener mejores resultados, más completos, naturales y duraderos", destaca el comunicado del Hospital Vithas Sevilla.

Traumatismos faciales

Uno de los motivos que ha impulsado la creación de esta unidad ha sido el aumento de los traumatismos faciales relacionados con la movilidad urbana, especialmente con patinetes eléctricos. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, los accidentes con patinetes eléctricos que provocan lesiones faciales se han incrementado un 78% desde 2022, convirtiéndose en un problema de salud pública emergente.

"Las fracturas mandibulares, nasales y orbitarias son las más frecuentes en este tipo de accidentes", explica el doctor Vera. "Contar con un equipo especializado permite abordarlas de forma inmediata y con un enfoque que contemple tanto la reconstrucción funcional como la preservación estética". La unidad dispone de protocolos específicos para la atención urgente de estos traumatismos, garantizando resultados óptimos incluso en los casos más complejos.

La Cirugía Oral y Maxilofacial es una especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de patologías que afectan a la boca, maxilares, cara y cuello. En España, requiere una formación MIR de 5 años tras finalizar Medicina. Esta especialidad ha experimentado una notable evolución durante la última década, incorporando técnicas mínimamente invasivas y tecnologías como la impresión 3D para planificación quirúrgica.

El Hospital Vithas Sevilla se suma así a la tendencia nacional de creación de unidades especializadas en cirugía maxilofacial con enfoque integral. Según datos de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello (SECOM CyC), actualmente existen en España 45 unidades similares, siendo Andalucía una de las comunidades con menor ratio por habitante hasta la apertura de este nuevo servicio.