El hotel Colón reabrirá en otoño transformado en un mini museo de la ciudad

Un hotel con 92 años de historia

Ésta no es la primera reforma que sufre el hotel desde que fue transformado integralmente en 2009, unas obras que se prolongaron durante año y medio y que contaron con una inversión de 40 millones de euros. Un ambicioso proyecto que coincidió con el 80 aniversario de este establecimiento, construido en 1929, año de la Exposición Iberoamericana y del renacer del turismo en la capital. El legendario hotel de los toreros no se reformaba desde 1950, fecha en la que se convirtió en el hotel Colón y fue sumando historia, pues, además de figuras del toreo, en él se han hospedado personajes célebres, como el escritor Ernest Hemingway o las actrices Ava Gardner y Catherine Deneuve. El edificio está catalogado como monumento y hace una década fue reformado por el arquitecto Álvaro Sans, combinando el lujo urbano con la tradición. No obstante, se mantuvo la fachada original, la cúpula central que ilumina el vestíbulo, el plano de planta y las escaleras. En 2017 también el establecimiento se adaptó y se habilitó una piscina en la cubierta. El hotel cuenta con 189 habitaciones de diez categorías distribuidas en siete plantas con 378 plazas. Actualmente la cadena Meliá sólo tiene abierto en la ciudad el hotel Los Lebreros, ya que el Meliá Sevilla también está clausurado en estos momentos.