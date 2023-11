La huelga de los PTIS comienza a hacer mella en las familias y alumnos de Sevilla

Padres de alumnos con necesidades especiales de la provincia de Sevilla dicen estar "desamparados" ante la huelga indefinida de los monitores de educación pertenecientes al colectivo PTIS, que es como se conoce al Personal Técnico de Integración Social, encargados de atender a los alumnos con necesidades especiales en los centros educativos. "Comprendemos el derecho a huelga de este colectivo, pero estamos hablando de una situación que está dejando desatendidos a niños con verdaderas y serias necesidades", cuenta una madre desesperada.

El colectivo de PTIS de toda Andalucía inició el pasado día 20 una huelga de carácter indefinido y desde entonces mantiene concentraciones periódicas ante la sede de la Delegación territorial de Desarrollo Educativo en todas las provincias andaluzas para exigir dignidad laboral, tras llevar más de dos décadas en precario con diferentes empresas subrogantes y haberse agravado la situación con la última, Osventos. Denuncian que la misma no está cumpliendo con el convenio en cuanto a las retribuciones y al abono de las nóminas.

Bajo el anonimato, porque aseguran que la situación no afecta ni a una familia ni a un centro, sino que es un problema generalizado, las quejas de los padres llegadas a este medio describen un escenario "desesperado" para ellos y de "sufrimiento" para los niños. "En mi caso concreto, tenemos en el colegio dos aulas pluri (especial de Unidad Específica) que son atendidas por dos PTIS, pero por la huelga sólo estábamos teniendo uno. Esa persona hoy ha faltado porque son humanos y también se pueden poner malos. La solución que nos han dado a los padres por la mañana es que fuéramos nosotros a atender las necesidades de nuestros hijos en dos tramos horarios porque los profesores no dan abasto. Mi hijo necesita cambio de pañal ¿lo dejó mojado con el frío que hace en el colegio?", pregunta la madre de un menor con TEA afectada que, ante esta situación, ha decidido recoger a su hijo del centro. "Hay muchos padres que los tienen que dejar allí porque no pueden recogerlos. Es inhumano", recalca.

Los progenitores aseguran que sus protestas no van en contra del personal de PTIS en huelga pero reclaman que desde la Administración busquen una solución urgente ante un problema que no les compete y que está causando mella en el devenir diario de sus hijos en el colegio. "No puede ser que desde el colegio de mi hijo se estén pidiendo más recursos y yo misma me haya dirigido a la Delegación Territorial de Educación en Sevilla con esta misma queja y la única respuesta fuera que los centros están perfectamente dotados", añade una de las madres afectadas.

"Años en el olvido"

Por su parte, la Federación Provincial de Sevilla de Asociaciones de Madres y Padres del alumnado, Fampa Sevilla, denuncia que el alumnado con necesidades especiales y de apoyo educativo "lleva años siendo el gran olvidado del sistema educativo". En un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que convocan a una concentración en forma de cadena humana alrededor de cada centro educativo el próximo lunes 4 de diciembre, la federación denuncia la "vulneración de derechos" que sufren menores y familias con necesidades especiales por la "falta de recursos materiales y humanos que les garanticen una educación inclusiva".

Según recoge el escrito difundido, las familias se están viendo obligadas a matricular a sus hijos fuera de su zona por falta de plazas en las aulas específicas que les corresponde. "Con un decreto de la vergüenza que relega la atención a la diversidad a una mera cuestión asistencial, convirtiendo la inclusión educativa y social en un servicio complementario, y que mantiene al personal de integración social externalizado y en una situación de absoluta precariedad", critica con dureza.

"Por todo ello, las familias de la escuela pública apelamos a la colectividad y unión de la comunidad educativa y de la sociedad andaluza en general, para que juntos hagamos valer los derechos de nuestros niños más vulnerables, obligando al Gobierno de la Junta de Andalucía y sus administraciones y demandas, para que de una vez por todas el alumnado con necesidades educativas especiales y el apoyo educativo y sus familias sean tratados como ciudadanos de primera y no de segunda como ha venido sucediendo hasta ahora", concluye el comunicado.

Un 46% de PTIS más

Según datos facilitados por la Junta de Andalucía, el número de PTIS se ha incrementado en casi un 46% en la provincia de Sevilla desde el año 2019. Al detalle, la Administración defiende que frente a los 443 PTIS que trabajaban hace cuatro años, en este curso 23-24 las aulas cuentan con 646, es decir, un aumento de 203 nuevos profesionales.

Por otro lado, la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla defiende que en este curso se ha aumentado la plantilla de profesionales que atiende a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en las aulas sevillanas, alcanzando los 1.217 maestros de PTs (Pedagogía Terapéutica) frente a los 1.041 de 2018, un 17% más; 381 maestros de ALs (Audición y Lenguaje) frente a los 299 de 2018, un aumento del 27%; y 646 PTIS frente a los 443 PTIS de 2018, un 46% más.