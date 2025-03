La huelga de trenes de los tres sindicatos minoritarios provoca retrasos y cancelaciones en el Cercanías de Sevilla

La huelga de trenes de siete días prevista a nivel nacional no se ha desconvocado por completo. Hay huelga pero de los tres sindicatos minoritarios de Renfe y Adif: CGT, SF Intersindical y Alferro. Estos están realizando paros de 24 horas y parciales, a diferencia de los sindicatos mayoritarios, que se descolgaron tras un acuerdo con el ministerio de Transportes.

La huelga comenzó este lunes 17 de marzo con retrasos y cancelaciones de trenes y se prolongará el 19, 24, 26 y 28 de marzo y el 1 y 3 de abril.

En Sevilla se han visto afectados más de una veintena de servicios de trenes de Cercanías en las primeras horas de la mañana, en hora punta para ir al trabajo o al centro de estudios, según la información ciudadana que ofrece Cercanías en su servicio de whatsapp. Sin embargo, según datos de Renfe, en el tramo horario de 9.30h a 13.00h de este miércoles, la afectación de servicio público en Sevilla se ha traducido "en la supresión de 10 trenes de Cercanías y un Media Distancia Cádiz-Sevilla. Los viajeros afectados han viajado en el tren siguiente más próximo en hora".

Noelia Martín, secretaria general de Servicios Ferroviarios de CGT, explica que los tres sindicatos minoritarios sí están apoyando la huelga de siete días. "Renfe ha intentado invisibilizarnos. Enseguida sacaron que estaba desconvocada cuando nosotros mantuvimos la huelga. Están jugando con la desinformación. Hay mucho descontento de la plantilla con el acuerdo firmado por los mayoritarios y eso ha llevado a una buena cantidad de maquinistas a secundar la huelga aun siendo de los sindicatos mayoritarios", explica.

"Venimos de la desconvocatoria de huelga en 2023. Entendimos que esa ruptura del acuerdo es una falta de confianza y firmar un acuerdo así el domingo a las 7 de la tarde a la mayoría de la plantilla no le ha gustado. Desde nuestro punto de vista hay que mirar el acuerdo con lupa. Lo más grave de todo el acuerdo es que no da garantías seguras de una continuidad. Es un salir del paso del Gobierno porque Esquerra pretende que todo sea gestionado por la Generalitat en un plazo menor de 2 años. Pero nosotros queremos garantías laborales más allá de 2 años".

Sobre los servicios minimos, acusa a Renfe de no estar actuando bien. "Está jugando mucho a la desinformación", lamenta Martín.

Asegura que representan entre los dos en torno al 20% de la plantilla, e incluso más porque hay personas que les están manifestado que se están cambiando de afiliación porque no les ha gustado el acuerdo.

SF Intersindical

Rafael Escudero, dirigente de SF Intersindical, explica que secundan los paros porque "el acuerdo que han firmado es insuficiente y perjudicial para la plantilla. Lo que han firmado los sindicatos mayoritarios con la Generalitat y con el Ministerio es iniciar el proceso para transferir completamente una parte de Renfe viajeros a la Generalitat de Cataluña. Se llevará el personal, los trenes, las instalaciones, todo y nos habrán pegado un bocado en diferido. Entonces no podríamos firmar eso de ninguna manera", destaca.

"El cabreo que hay entre la gente con la firma de los mayoritarios es tremendo. Está habiendo una alta desafiliación de esos sindicatos", agrega Escudero.

Sobre los servicios mínimos, señala que "la cruda realidad es que no han previsto los servicios mínimos y entonces la gente no estaba avisada de que iba a suceder esto. Han manipulado a la opinión pública y le han dicho que no había huelga, que era todo normalidad cuando sabían que eso era mentira, que las huelgas serían convocadas por nosotros tres", explica.

SF asegura que a los trabajadores "les entregaron su carta de servicio mínimo por el servicio que tenían que prestar. Y cuando desconvocaron los mayoritarios empezaron a decirle a los compañeros y compañeras que tenían las cartas de servicio mínimo, que esa carta quedaba anulada y que lo que había que hacer era el gráfico normal. Entonces, la gente que secunda el paro resulta que como no tiene carta de servicio mínimo, no ha ido a sacar su tren", explica.

El sindicato SF cree que a posteriori la administración debería fijar un servicio mínimo o restablecerlo, si quieren que las cosas vayan con cierta normalidad.