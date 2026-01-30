El hundimiento de parte de la calzada provoca desvíos de tráfico en Los Pajaritos

FÚTBOL
El hundimiento de parte de la calzada en la calle Gaviota, a la altura del número 37, en el barrio sevillano de Los Pajaritos, ha obligado a cortar el tráfico y establecer desvíos provisionales para garantizar la seguridad de peatones y conductores. La incidencia, detectada a primera hora, ha provocado retenciones y cambios en los itinerarios habituales. Las líneas de Tussam que normalmente circulan por la zona han sido también desviadas.

Hasta el lugar se han desplazado operarios municipales y efectivos de la Policía Local, que trabajan en la señalización, balizamiento e intervención de la zona. Las primeras hipótesis apuntan a posibles filtraciones de agua y al deterioro del subsuelo como causas del colapso. El Ayuntamiento recomienda extremar la precaución, respetar la señalización y utilizar rutas alternativas mientras se desarrollan las labores de reparación de la calzada.

