La importancia de vitamina C y las mejores marcas de vitaminas

Las vitaminas y los minerales presentes en nuestro organismo son fundamentales para garantizar su salud y buen funcionamiento. Entre ellos, la vitamina C ha ido ganando importancia durante los últimos años gracias numerosas investigaciones que destacan su importancia. Por ejemplo, aunque se sabía que entre sus propiedades estaba la de fortalecer el sistema inmunológico, en la actualidad se sabe que interviene en otros procesos fundamentales, como la absorción del hierro o la lucha contra el envejecimiento.

Sin embargo, al igual que ocurre con otros nutrientes, es corriente que la población no alcance la cantidad de vitaminas y minerales diarios recomendados. A pesar de ello, aumentar la vitamina C en nuestro cuerpo es realmente sencillo, ya sea mediante la ingesta de frutas y verduras (cítricos, brócoli, pimientos...) o con suplementos vitamínicos, como la vitamina C Solaray.

Pero, independientemente del proceso para adquirirla, su importancia es vital tanto a corto como a largo plazo.

Beneficios de la vitamina C

La vitamina C juega un papel importantísimo en la regeneración de ciertos tejidos celulares, razón por la cual su beneficio antioxidante ha sido históricamente probado. Además, fortalece el sistema inmunológico, una propiedad esencial en el momento en el que nos encontramos, con gripes estacionales y otros virus entrando en su momento de contagio. En este sentido, recientes investigaciones han demostrado que las personas que consumen alimentos o suplementos con vitamina C de manera habitual se recuperan más rápidamente de ciertas gripes o enfermedades.

Pero la vitamina C interviene en otros procesos decisivos de la salud. Al igual que otras vitaminas, disminuye las probabilidades de aparición de ciertos cánceres, como el cáncer de colón o de mama, así como de padecer enfermedades cardiovasculares. No obstante, en estos casos su ingesta debe ir acompañada de una dieta equilibrada y de ejercicio físico moderado.

Además, la vitamina C presenta numerosos beneficios en la piel. Dado que su presencia es importante para los tejidos celulares, mejora los procesos de cicatrización y retrasa la aparición de arrugas. Por ello, es corriente que las firmas de cosméticos utilicen este nutriente en cremas y sérums como el sérum de Sesderma vit C.

Pero sus beneficios no se manifiestan únicamente en la dermis. Se ha demostrado la importancia de la vitamina C en la formación de huesos, dientes o tejidos internos, entre otros.

Dónde encontrar vitamina C

Puesto que la vitamina C juega un papel esencial en la salud, numerosos productos utilizan esta vitamina en su composición. Los complejos multivitamícos son los más demandados, ya que es una manera sencilla de alcanzar la dosis diaria recomendada (unos 90 mg en el caso de hombres adultos y 75 mg para las mujeres). Por ello, marcas como Solaray, Natures Plus, Solgar o Lamberts cuentan entre sus productos con pastillas de vitamina C.

No obstante, existe una amplia gama de productos que presenta esta vitamina entre sus ingredientes. La cosmética, como sérums y cremas, es un ejemplo de ello. Asimismo, ciertos medicamentos enfocados a la mejora de resfriados están fabricados a base de vitamina C. Por ello, es común su presencia en jarabes, tanto para adultos como para niños, o medicamentos variad