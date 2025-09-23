Otro incendio de pastos en la Cartuja afecta al auditorio Rocío Jurado

Un nuevo incendio de pastos en la isla de la Cartuja está afectando al auditorio Rocío Jurado, que ya sufrió un gran fuego el 30 de noviembre de 2024. Es el cuarto incendio de rastrojos en los aledaños de este edificio en la última semana. En esta ocasión, las llamas y el humo sí han traspasado al interior del auditorio, donde trabajan los Bomberos para controlar y extinguir el fuego, apoyados por la Policía Local y Nacional.

El fuego se inició en la vegetación de la parte baja del auditorio que da al río, donde se generaron unas llamas de gran tamaño que terminaron afectando al recinto. Sin embargo, también ha ardido la parte de arriba que da a la avenida de Carlos III. Son varios focos simultáneos y se habla de al menos cuatro puntos en los que se ha iniciado el incendio. Esto es un indicio claro de que el fuego ha podido ser intencionado.

Los Bomberos están trabajando en la zona desde poco después de que se declarara el fuego, sobre las cuatro de la tarde. El humo, denso y muy negro, es visible desde varios kilómetros. En los últimos días ha habido ya cuatro fuegos de pastos en la zona. El auditorio permanece abandonado y sin uso desde hace varios años. En 2024, el edificio volvió a manos del Ayuntamiento de Sevilla.