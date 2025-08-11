Incertidumbre entre los vecinos y comerciantes de Pagés del Corro: "No teníamos conocimiento de las obras"

Una de las arterias principales del barrio de Triana va a ser abierta en canal y los principales afectados, como es lógico, serán los vecinos y los comerciantes. La calle Pagés del Corro es desde este lunes objeto de una obra de gran calado así como duración. Se trata de la primera intervención en esta vía en mucho tiempo, según aseguran sus propios vecinos, siendo la actuación más importante del plan de inversiones de Emasesa en la zona.

Con un presupuesto de 7.779.376 euros, los trabajos servirán para la renovación de tres kilómetros de tuberías en esa intención que tiene la compañía de mejorar las redes de abastecimiento además de la reurbanización a acometer. La primera fase transcurre desde la Avenida República Argentina hasta la calle Farmacéutico Murillo Herrera. Las calles, afectadas ya por el paso del tiempo, sufrirán afectación en el acerado en pos del cumplimiento de la legislación vigente.

Desde bares y restaurantes a tiendas o talleres, los establecimientos que se distribuyen a ambos lados de la calle comienzan a preguntarse cómo se irán desarrollando los acontecimientos alrededor de la primera fase, que durará ocho meses y medio.

Principio de la primera fase desde República Argentina / Juan Carlos Muñoz

Desconocimiento, incertidumbre y dudas

Uno de ellos es el Taller Montecar, perteneciente al Bosch Car Service, lleva 40 años dando servicio al barrio de Triana en cuanto a reparación de vehículos se refiere. Son tres las generaciones que ya han pasado por el lugar. Con un Renault Alpine A110 de 1969 y un Mini original azul en dos de las múltiples plazas que tienen dentro del local, los trabajadores que atienden a este periódico argumentan que no tuvieron conocimiento de la intervención por medio de las fuentes oficiales: "Nos retrotraemos en el tiempo a cuando nos enteramos de forma periodística, por así decirlo, porque por parte del Ayuntamiento no tuvimos conocimiento de nada". Les llamó la atención la propia desatención al comerciante, pues "a raíz de que saliera la noticia tuvimos constancia que pasaron por aquella acera, no por la nuestra, pidiendo opiniones y demás. A nosotros en ningún momento nos dijeron nada", comentan mientras se secan las manos tras intervenir un vehículo.

Para un taller de coches, la necesidad principal es la facilidad para que los clientes puedan acceder a sus dependencias, y con esta mastodóntica obra, pese a que tienen una puerta trasera, dudan de que tengan la misma clientela que en condiciones normales. "Esto nos va a complicar nuestro servicio precisamente porque nosotros nos valemos del tránsito de los vehículos. Nosotros no atendemos personas, atendemos vehículos", sentencia el compañero. Cuentan que en una llamada que hicieron al Consistorio una semana, tras haber sabido de las obras por la prensa, obtuvieron una respuesta de "total desconocimiento" cuando preguntaron por las obras por los rumores que les estaban llegando.

En su misma acera, María José Hernández emprendió la solidaria aventura de abrir una tienda de ropa en beneficio de la enfermedad Piel de Mariposa, que también pone nombre al negocio. Su establecimiento está partido por la mitad en cuanto a las fases se refiere, pues ocupa el final de esta primera que acaba de empezar, con el límite en el inicio de la segunda. "Estamos justo en medio", comenta con rostro de circunstancia. Ella es consciente de que sufrirán un impacto negativo en cuanto la afluencia de personas, en cuanto al tránsito. "Se van a ver afectados muchos negocios porque se va a levantar todo y también van a levantar acerado y demás", comenta. Proporciona un dato positivo para ellos, aunque lo dice con cierto balbuceo, propio de la prudencia y la cautela: "Dicen que van a poner unas pasarelas, unos letreros indicando que están los comercios abiertos, pero eso luego habrá que ver cómo se materializa y cómo de cara al público y a la clientela".

Sobre las medidas a tomar de estos comerciantes, todos están abiertos al desarrollo de la obra. El taller piensa en los que están en casa: "Conforme vayamos viendo la obra iremos viendo cómo podemos ir subsanando, porque esto es una empresa que le da de comer a varias familias y no nos podemos permitir perder mucho". María José, por su parte y la de su negocio, explica que se debe a la buena voluntad de las personas. "Nosotros vivimos de donaciones. Muchos nos llegan en el coche y bueno, aparcan ahí, como tenemos el paso de peatones muy grande, pues aparcan en un ladito, nos dan las cosas y se marchan. Incluso gente que viene de otras localidades", afirma la gerente.