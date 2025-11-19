Una influencer de Sevilla, nominada a los Premios TikTok 2025: lista completa de candidatos y cómo votar a tu favorito
Rosalía, Aitana Bonmartí y Rafa Nadal, entre otros, están nominados a la categoría de Figura Pública del Año
Fabiana Sevillano ha sido nominada a los premios TikTok 2025 en la categoría de 'TikTok Star'. Por quinto año consecutivo, la plataforma rinde homenaje en España a los creadores de contenidos y figuras públicas que sobresalen por la calidad de lo que comparten en la red social. Estos galardones celebran "la creatividad, la diversidad y la autenticidad que caracterizan a sus usuarios", informa la aplicación en una nota de prensa. Ahora bien, ¿quién es Fabiana Sevillano?
Con más de 1,6 millones de seguidores en TikTok y 775.000 en Instagram, se ha convertido en una referencia para la generación Z, fanática de la Feria de Abril y del rebujito. Natural de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), la influencer comparte un variado contenido, que incluye tutoriales de belleza, moda, estilo de vida y viajes. De acuerdo con la organización, "miles de usuarios conectan entre sí gracias a la difusión" que ofrecen figuras como la de Fabiana Sevillano (@fabiana.sevillano).
Una influencer de Sevilla nominada a los premios TikTok Star 2025
Los Premios TikTok 2025 cuentan con un total de 12 categorías diferentes: TikTok Star, Figura Pública del Año, Vídeo del Año, Storyteller del Año, Creador Revelación del Año, Entretenimiento, Deportes, Comedia, Gastronomía y Viajes, Educación y Cultura, Moda y Belleza, y TikTok For Good. De esta forma, la plataforma premia aquellos contenidos que, más allá de ser un pasatiempo, muestran algo de valor y creatividad.
En el caso de Fabiana Sevillano, está nominada al Premio TikTok Star 2025; el mismo que, en la última edición, ganó el bilbaíno Iker Ruiz, más conocido en las redes sociales como Elefutbol (@elefutbol). Su difusión en torno al mundo del deporte atrajo la atención de los votantes. Ahora, Sevillano compite contra otras figuras como Nil Ojeda (@nilojeda), Carlo Marañón (@carlomaranon), Carlos Peguer (@carlospeguer), @archieted0 y Aitana Soriano (@aitanaasoriano).
¿Cómo votar en los premios TikTok 2025?
Para determinar a los ganadores, los más de 23 millones de usuarios de TikTok en España que deseen participar podrán votar a sus creadores favoritos entre el 12 y el 24 de noviembre, a través del Centro de Votación de los Premios TikTok 2025. Acceder es muy sencillo: desde el buscador de la app, únicamente hay que introducir el hashtag #PremiosTikTok.
Finalmente, los galardones se entregarán el 3 de diciembre, en una gala presentada por Rivers (@riverss), Carmen Lomana (@Carmen_lomana), Iker Ruiz (@elefutbol), Juan Avellaneda (@avellaneda_eu), Iban García (@ibngarcia), Pablo Meixe (@pablomeixe) o Hugaceo Crujiente (@hugaceo.crujiente), entre otros. Así, "TikTok reafirma su objetivo de impulsar la creatividad de quienes aportan contenido de valor a la plataforma", concluye la nota.
Lista completa de nominados
La gala, patrocinada por Burguer King, Revel, fever, ING, Meliá y OMODA & JAECOO, reunirá a una gran cantidad de figuras de internet. Especialmente, si tenemos en cuenta al conjunto de los nominados, creadores que "han aportado valor, diversidad y entretenimiento a los usuarios de la comunidad de TikTok en España". A continuación, vemos la lista completa:
TikTok Star
- @nilojeda
- @carlomaranon
- @carlospeguer
- @fabianasevillano
- @archieted0
- @aitanaasoriano
Figura Pública del Año
- Rafa Nadal (@rafaelnadal)
- Rosalía (@rosalía)
- Aitana Bonmartí (@aitanabonmarti)
- Decano Huisen (@deanhuisen1)
Vídeo del año
- Montoya por favor, protagonizado por Sandra Barneda y José Carlos Montoya (@telecincoes)
- El sueño cumplido, de Pablo x Quevedo (@pablovr11)
- Inés Robles fronteando con Omar Montes (@inesdrobles)
- Báilalo Rocky x Selección Española de Fútbol (@sefutbol)
- La boda de Ana Guerra x Lydia Lozano (@pocosehablapodcast)
- Un taper fade para la yaya (@anyaliticaa)
Storyteller del Año
- @_magdalenita
- @hiclavero
- @rulass47
- @byinesg
- @kadeeeel
- @dimio
Creador Revelación del Año
- @andysan35_
- @sepuls3
- @sofiahamela2
- @guillefernandezzzz
- @whereisleto
- @mariariballo
Entretenimiento
- @albert_laro
- @mario_marzo
- @fizpireta
- @pabsperez
- @marthaa.caballero
- @carlosdeburgos
Deportes
- @anto.zambrana
- @pitufollow
- @crislazarraga33
- @danicastilla.tf
- @futbolconkarma
- @sarabacee
Comedia
- @galdervaras
- @rauloterocc
- @henarconh_
- @elshowdebriten
- @danielfez
- @steffy_gz
Viajes y Gastronomía
- @ibairider
- @nievesfelipo
- @paulacasadochef
- @jorgetesch_
- @volatadipeluca
- @akkicris
Moda y Belleza
- @andrearcuervo_
- @camilacisnerosgg
- @asundominguezmoda
- @spicyjaime
- @iris_ermine
- @byrjeru
Educación y Cultura
- @judithtiral
- @thequantumfracture
- @lidiamerenciano
- @sizemattersbaby
- @davecaast
- @albasaenc
TikTok For Good
- @gustavokarlsson
- @adriana_hest
- @dieguinidoc
- @claudiamcampillo
- @alexroca_91
