Una influencer de Sevilla, nominada a los Premios TikTok 2025: lista completa de candidatos y cómo votar a tu favorito

Rosalía, Aitana Bonmartí y Rafa Nadal, entre otros, están nominados a la categoría de Figura Pública del Año

La influencer Fabiana Sevillano, natural de Los Palacios y Villafranca / Instagram

Fabiana Sevillano ha sido nominada a los premios TikTok 2025 en la categoría de 'TikTok Star'. Por quinto año consecutivo, la plataforma rinde homenaje en España a los creadores de contenidos y figuras públicas que sobresalen por la calidad de lo que comparten en la red social. Estos galardones celebran "la creatividad, la diversidad y la autenticidad que caracterizan a sus usuarios", informa la aplicación en una nota de prensa. Ahora bien, ¿quién es Fabiana Sevillano?

Con más de 1,6 millones de seguidores en TikTok y 775.000 en Instagram, se ha convertido en una referencia para la generación Z, fanática de la Feria de Abril y del rebujito. Natural de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), la influencer comparte un variado contenido, que incluye tutoriales de belleza, moda, estilo de vida y viajes. De acuerdo con la organización, "miles de usuarios conectan entre sí gracias a la difusión" que ofrecen figuras como la de Fabiana Sevillano (@fabiana.sevillano).

Los Premios TikTok 2025 cuentan con un total de 12 categorías diferentes: TikTok Star, Figura Pública del Año, Vídeo del Año, Storyteller del Año, Creador Revelación del Año, Entretenimiento, Deportes, Comedia, Gastronomía y Viajes, Educación y Cultura, Moda y Belleza, y TikTok For Good. De esta forma, la plataforma premia aquellos contenidos que, más allá de ser un pasatiempo, muestran algo de valor y creatividad.

En el caso de Fabiana Sevillano, está nominada al Premio TikTok Star 2025; el mismo que, en la última edición, ganó el bilbaíno Iker Ruiz, más conocido en las redes sociales como Elefutbol (@elefutbol). Su difusión en torno al mundo del deporte atrajo la atención de los votantes. Ahora, Sevillano compite contra otras figuras como Nil Ojeda (@nilojeda), Carlo Marañón (@carlomaranon), Carlos Peguer (@carlospeguer), @archieted0 y Aitana Soriano (@aitanaasoriano).

¿Cómo votar en los premios TikTok 2025?

Para determinar a los ganadores, los más de 23 millones de usuarios de TikTok en España que deseen participar podrán votar a sus creadores favoritos entre el 12 y el 24 de noviembre, a través del Centro de Votación de los Premios TikTok 2025. Acceder es muy sencillo: desde el buscador de la app, únicamente hay que introducir el hashtag #PremiosTikTok.

Finalmente, los galardones se entregarán el 3 de diciembre, en una gala presentada por Rivers (@riverss), Carmen Lomana (@Carmen_lomana), Iker Ruiz (@elefutbol), Juan Avellaneda (@avellaneda_eu), Iban García (@ibngarcia), Pablo Meixe (@pablomeixe) o Hugaceo Crujiente (@hugaceo.crujiente), entre otros. Así, "TikTok reafirma su objetivo de impulsar la creatividad de quienes aportan contenido de valor a la plataforma", concluye la nota.

Lista completa de nominados

La gala, patrocinada por Burguer King, Revel, fever, ING, Meliá y OMODA & JAECOO, reunirá a una gran cantidad de figuras de internet. Especialmente, si tenemos en cuenta al conjunto de los nominados, creadores que "han aportado valor, diversidad y entretenimiento a los usuarios de la comunidad de TikTok en España". A continuación, vemos la lista completa:

TikTok Star

  • @nilojeda
  • @carlomaranon
  • @carlospeguer
  • @fabianasevillano
  • @archieted0
  • @aitanaasoriano

Figura Pública del Año

  • Rafa Nadal (@rafaelnadal)
  • Rosalía (@rosalía)
  • Aitana Bonmartí (@aitanabonmarti)
  • Decano Huisen (@deanhuisen1)

Vídeo del año

  • Montoya por favor, protagonizado por Sandra Barneda y José Carlos Montoya (@telecincoes)
  • El sueño cumplido, de Pablo x Quevedo (@pablovr11)
  • Inés Robles fronteando con Omar Montes (@inesdrobles)
  • Báilalo Rocky x Selección Española de Fútbol (@sefutbol)
  • La boda de Ana Guerra x Lydia Lozano (@pocosehablapodcast)
  • Un taper fade para la yaya (@anyaliticaa)

Storyteller del Año

  • @_magdalenita
  • @hiclavero
  • @rulass47
  • @byinesg
  • @kadeeeel
  • @dimio

Creador Revelación del Año

  • @andysan35_
  • @sepuls3
  • @sofiahamela2
  • @guillefernandezzzz
  • @whereisleto
  • @mariariballo

Entretenimiento

  • @albert_laro
  • @mario_marzo
  • @fizpireta
  • @pabsperez
  • @marthaa.caballero
  • @carlosdeburgos

Deportes

  • @anto.zambrana
  • @pitufollow
  • @crislazarraga33
  • @danicastilla.tf
  • @futbolconkarma
  • @sarabacee

Comedia

  • @galdervaras
  • @rauloterocc
  • @henarconh_
  • @elshowdebriten
  • @danielfez
  • @steffy_gz

Viajes y Gastronomía

  • @ibairider
  • @nievesfelipo
  • @paulacasadochef
  • @jorgetesch_
  • @volatadipeluca
  • @akkicris

Moda y Belleza

  • @andrearcuervo_
  • @camilacisnerosgg
  • @asundominguezmoda
  • @spicyjaime
  • @iris_ermine
  • @byrjeru

Educación y Cultura

  • @judithtiral
  • @thequantumfracture
  • @lidiamerenciano
  • @sizemattersbaby
  • @davecaast
  • @albasaenc

TikTok For Good

  • @gustavokarlsson
  • @adriana_hest
  • @dieguinidoc
  • @claudiamcampillo
  • @alexroca_91

