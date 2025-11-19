Una influencer de Sevilla, nominada a los Premios TikTok 2025: lista completa de candidatos y cómo votar a tu favorito

Fabiana Sevillano ha sido nominada a los premios TikTok 2025 en la categoría de 'TikTok Star'. Por quinto año consecutivo, la plataforma rinde homenaje en España a los creadores de contenidos y figuras públicas que sobresalen por la calidad de lo que comparten en la red social. Estos galardones celebran "la creatividad, la diversidad y la autenticidad que caracterizan a sus usuarios", informa la aplicación en una nota de prensa. Ahora bien, ¿quién es Fabiana Sevillano?

Con más de 1,6 millones de seguidores en TikTok y 775.000 en Instagram, se ha convertido en una referencia para la generación Z, fanática de la Feria de Abril y del rebujito. Natural de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), la influencer comparte un variado contenido, que incluye tutoriales de belleza, moda, estilo de vida y viajes. De acuerdo con la organización, "miles de usuarios conectan entre sí gracias a la difusión" que ofrecen figuras como la de Fabiana Sevillano (@fabiana.sevillano).

Los Premios TikTok 2025 cuentan con un total de 12 categorías diferentes: TikTok Star, Figura Pública del Año, Vídeo del Año, Storyteller del Año, Creador Revelación del Año, Entretenimiento, Deportes, Comedia, Gastronomía y Viajes, Educación y Cultura, Moda y Belleza, y TikTok For Good. De esta forma, la plataforma premia aquellos contenidos que, más allá de ser un pasatiempo, muestran algo de valor y creatividad.

En el caso de Fabiana Sevillano, está nominada al Premio TikTok Star 2025; el mismo que, en la última edición, ganó el bilbaíno Iker Ruiz, más conocido en las redes sociales como Elefutbol (@elefutbol). Su difusión en torno al mundo del deporte atrajo la atención de los votantes. Ahora, Sevillano compite contra otras figuras como Nil Ojeda (@nilojeda), Carlo Marañón (@carlomaranon), Carlos Peguer (@carlospeguer), @archieted0 y Aitana Soriano (@aitanaasoriano).

¿Cómo votar en los premios TikTok 2025?

Para determinar a los ganadores, los más de 23 millones de usuarios de TikTok en España que deseen participar podrán votar a sus creadores favoritos entre el 12 y el 24 de noviembre, a través del Centro de Votación de los Premios TikTok 2025. Acceder es muy sencillo: desde el buscador de la app, únicamente hay que introducir el hashtag #PremiosTikTok.

Finalmente, los galardones se entregarán el 3 de diciembre, en una gala presentada por Rivers (@riverss), Carmen Lomana (@Carmen_lomana), Iker Ruiz (@elefutbol), Juan Avellaneda (@avellaneda_eu), Iban García (@ibngarcia), Pablo Meixe (@pablomeixe) o Hugaceo Crujiente (@hugaceo.crujiente), entre otros. Así, "TikTok reafirma su objetivo de impulsar la creatividad de quienes aportan contenido de valor a la plataforma", concluye la nota.

Lista completa de nominados

La gala, patrocinada por Burguer King, Revel, fever, ING, Meliá y OMODA & JAECOO, reunirá a una gran cantidad de figuras de internet. Especialmente, si tenemos en cuenta al conjunto de los nominados, creadores que "han aportado valor, diversidad y entretenimiento a los usuarios de la comunidad de TikTok en España". A continuación, vemos la lista completa:

TikTok Star

@nilojeda

@carlomaranon

@carlospeguer

@fabianasevillano

@archieted0

@aitanaasoriano

Figura Pública del Año

Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Rosalía (@rosalía)

Aitana Bonmartí (@aitanabonmarti)

Decano Huisen (@deanhuisen1)

Vídeo del año

Montoya por favor, protagonizado por Sandra Barneda y José Carlos Montoya (@telecincoes)

El sueño cumplido, de Pablo x Quevedo (@pablovr11)

Inés Robles fronteando con Omar Montes (@inesdrobles)

Báilalo Rocky x Selección Española de Fútbol (@sefutbol)

La boda de Ana Guerra x Lydia Lozano (@pocosehablapodcast)

Un taper fade para la yaya (@anyaliticaa)

Storyteller del Año

@_magdalenita

@hiclavero

@rulass47

@byinesg

@kadeeeel

@dimio

Creador Revelación del Año

@andysan35_

@sepuls3

@sofiahamela2

@guillefernandezzzz

@whereisleto

@mariariballo

Entretenimiento

@albert_laro

@mario_marzo

@fizpireta

@pabsperez

@marthaa.caballero

@carlosdeburgos

Deportes

@anto.zambrana

@pitufollow

@crislazarraga33

@danicastilla.tf

@futbolconkarma

@sarabacee

Comedia

@galdervaras

@rauloterocc

@henarconh_

@elshowdebriten

@danielfez

@steffy_gz

Viajes y Gastronomía

@ibairider

@nievesfelipo

@paulacasadochef

@jorgetesch_

@volatadipeluca

@akkicris

Moda y Belleza

@andrearcuervo_

@camilacisnerosgg

@asundominguezmoda

@spicyjaime

@iris_ermine

@byrjeru

Educación y Cultura

@judithtiral

@thequantumfracture

@lidiamerenciano

@sizemattersbaby

@davecaast

@albasaenc

TikTok For Good