Lentejas "acuosas" y con "piedrecitas" para los niños de un colegio de Sevilla

El comedor escolar se ha convertido los últimos años en motivo de quejas por parte de numerosas AMPA, que lamentan la calidad y cantidad de los platos que se preparan para sus hijos. Las críticas ha llevado a la Inspección de la Consejería de Salud y Familias a elaborar informes sobre dicho servicio. Uno de ellos ha tenido como protagonista recientemente al colegio público Maestra Isabel Álvarez, en el barrio del Porvenir, en Sevilla capital. La evaluación ha sido negativa, hasta el punto de que refiere que las lentejas servidas en una ocasión estaban "acuosas" y con "piedrecitas". Las familias ya han sido advertidas del resultado por la directora del centro educativo.

La mayoría de los comedores escolares están gestionados en Sevilla por catering, que traen ya los platos precocinados. Hace décadas que se optó por tal modelo para lograr mayor rapidez y ante la falta de espacio para instalar cocina propia, una vía que intenta fomentar ahora la Consejería de Desarrollo Educativo y FP. La adjudicación de las empresas que los gestionan corresponde a la Agencia Pública Andaluza de Evaluación (APAE), ente perteneciente a la consejería mencionada.

Aunque raros son los casos en los que los menús servidos no se ajustan a los criterios de higiene, salud y alimentación saludable establecidos por la APAE, lo cierto es que la calidad y la cantidad no siempre son las deseadas. Un déficit del que alertaron las familias del CEIP Maestra Isabel Álvarez, lo que llevó a intervenir a la Inspección sanitaria.

"No hay cantidad suficiente"

Una queja que quedó refleja en el último consejo escolar del colegio, en el que, según consta en el acta de la reunión a la que ha accedido Diario de Sevilla, la máxima responsable del centro informó de la inspección extraordinaria llevada a cabo en dos jornadas del mes de enero. El informe redactado tras dicha evaluación -al que también ha accedido este periódico- evidencia varias carencias, lo que ha motivado una valoración negativa del servicio.

Los inspectores visitaron el centro el 9 y el 11 de enero de este año, entre las 12:00 y las 16:30. La empresa que gestiona el comedor es Luis Sosa Rodríguez, que atiende a 63 alumnos del segudo ciclo de Educación Infantil y a 141 de Primaria. El informe que se redacta tras esa visita -denominado Evacole- incluye apreciaciones como que "no hay cantidad suficiente de ensalada de lechuga, cebolla, pepino y mandarina, teniendo en cuenta que este componente del menú es, junto con la fruta, susceptible de repetición por los comensales".

Otra de las observaciones que más llama la atencion concierne al "acabado culinario" de las lentejas, en el que se indica que "estaban acuosas y los componentes poco ligados, con poca asistencia de guiso". "Además, se encontraban algunas piedrecitas que van mezcladas con las lentejas", abunda el documento de Inspección.

Falta de formación en el personal

Entre las propuestas de mejora se establece que las cantidades de comida "deben ser la necesarias para servir a cada comensal las raciones que les corresponden y que han sido establecidas por el operador". A este respecto, se aconseja "dotar a la cocina de un documento de tamaño de las raciones que contenga esta información para cada componente del menú, incluida la fruta".

También se advierte -en el apartado de "no conformidades"- que se ha comprobado la falta de documentos sobre la formación del personal que atiende el comedor. "Existen algunas certificaciones formativas del anterior operador económico [...], pero no del actual", señala el informe, que detalla que "existe insuficiente menaje, como por ejemplo tenedores, teniendo que lavar constantemente cuando se cae uno al suelo". Tampoco hay platos llanos para el segundo componente del menú, que ha de servirse en uno de tamaño postre. "Se ha comprobado que no cabe el tamaño de las raciones en los platos de postre, sobre todo para Primaria", incide la evaluación.

Catas de la dirección

Según expuso la dirección del centro en el último consejo escolar, tanto la APAE como la empresa que gestiona el comedor cuentan con el informe de la Inspección de Salud. Los responsables del colegio se han puesto en contacto con la citada agencia y con la delegación de Educación, que le han garantizado que se llevarán a cabo "las medidas oportunas" para la mejora del servicio, así como nuevas visitas de seguimiento para que las deficiencias se mejoren. En cuanto a las irregularidades de la formación, la administración garantiza que dicha carencia "ya se ha subsanado".

La directora del Maestra Isabel Álvarez está realizando estos días "catas" en el comedor, que le han permitido comprobar "algunas mejoras" y anotar "las deficiencias aún existentes". Por tal motivo, ha animado a los padres a realizar "catas", siempre con aviso previo, para valorar la calidad del servicio y la comida que se ofrece a los menores. El equipo directivo insiste en la necesidad de que la delegacion de Educación aplique "medidas inmediatas" en este asunto.