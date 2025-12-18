Innovar y emprender desde el periodismo

El reconocimiento al talento, la innovación y el emprendimiento en el mundo del periodismo. Tales requisitos son los que cumplen las iniciativas presentadas este miércoles en la XI Gala de Proyectos Digitales en Acción. Emprendiendo desde la Universidad, celebrada en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (US) e impulsada por el Laboratorio de Proyectos en Comunicación (LabProCom). El acto ha contado, entre sus ponentes, con el director de Diario de Sevilla y de Contenidos Digitales del Grupo Joly, David Fernández.

Los proyectos que han pasado a la final de esta edición abarcan desde la tecnología inclusiva, la prevención del acoso, la inteligencia artificial o la salud mental. Temas de gran actualidad para los que se plantean estrategias novedosas de abordarlos.

El acto contó con la ponencia de distintos referentes de medios de comunicación. Entre ellos, tomó la palabra el director de Diario de Sevilla, David Fernández, quien destacó que en esta gala “celebramos el talento y el emprendimiento con mayúscula”. “La función principal del periodismo es seguir contando cosas”, labor para la que sigue resultando esencial “agudizar el olfato y el sentido común”, de ahí la importancia de mantener “una mirada crítica” y el contacto permanente con los ciudadanos de a pie.

Iniciativa y curiosidad

“El periodismo no puede perder la iniciativa y la curiosidad”, reiteró David Fernández, quien hizo hincapié en que estas cualidades son más necesarias que nunca “en una época en la que la comunicación se ha convertido en el epicentro de esta nueva era y no conoce fronteras”. El director de Contenidos Digitales del Grupo Joly destacó también que “no se puede ignorar la transformación digital, que hace que los lectores estén más que nunca encima de la información”.

“No desperdiciéis el tiempo y no perdáis nunca la ilusión”, aconsejó a los estudiantes de la Facultad de Comunicación, que ocupaban el aforo del salón de actos, donde se celebró la gala.

David Fernández durante su intervención en la gala. / Juan Carlos Vázquez

En la ceremonia también ha participado la viceconsejera de Universidades, Lorena Garrido, quien ha reiterado las palabras del director de Diario de Sevilla al referir que “el periodismo es una actitud ante la vida”. En cuanto a los proyectos presentados, ha recordado la importancia de conectar la universidad con el tejido empresarial andaluz.

Nativos digitales

También ha participado el director de Canal Sur Media, Juan Manuel Blanco Poley, quien ha señalado que “el aprendizaje y el emprendimiento nunca son una pérdida de tiempo”. “Éste es vuestro mejor momento”, ha aconsejado a los universarios allí presentes.

Por su parte, el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Domi del Postigo, ha pronunciado la conferencia principal, centrada en las consecuencias de los jóvenes de ser los primeros nativos digitales, como ha quedado demostrado en las presentaciones de los proyectos.

La ceremonia ha contado también con los discursos del presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez, quien ha alertado de que “el buen uso del poder digital brilla muchas veces por su ausencia”, en unos años marcados por los bulos en las redes sociales; y del vicerrector de Emprendimiento de la US, Ángel Trigo, quien ha incidido en que “estos proyectos demuestran que es posible aprender haciendo”. Trigo ha referido la necesidad de potenciar el pensamiento crítico (“principio irrenunciable de la universidad”), “en tiempos complejos de inmediatez informativa”.