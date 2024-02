Inquietud en la asociación Mácula Retina por el efecto de las obras en su sede

La Asociación de Pacientes Mácula Retina, con gran repercusión en el mundo de la oftalmología a escala internacional, lleva más de una semana esperando a que algún representante del gobierno municipal le facilite información sobre las "obras de mantenimiento" ordenadas por la delegación de Patrimonio y Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla en una nave de titularidad municipal que ocupan tras una decisión unánime del Pleno desde septiembre de 2017 en la calle Perafán de Rivera y, sobre todo, la fecha de inicio y la afectación de esos trabajos a su actividad ordinaria.

Su presidente, Jacinto Zulueta asegura que han recibido en las últimas semanas varias visitas desde dicha área municipal, pero que "nadie" les ha informado sobre el carácter de las obras que se van a acometer en el local. Cuenta que esta petición la han hecho, tanto verbalmente como por escrito, como consta en una reclamación formal registrada por la administración municipal con fecha del pasado día 12 de febrero, a la que ha tenido acceso este periódico, y a la cual aseguran que no han obtenido respuestas.

"Eso hace que surjan los rumores y, de manera no oficial, nos ha llegado que lo que quieren es dividir la nave. Nos ha llegado que la intención de esos trabajos es dar a Servicios Sociales toda la parte de arriba de la nave y la mitad de la parte de abajo y dejarnos a nosotros el resto. O, incluso, que quieren desalojarnos, pero son sólo conjeturas porque el Ayuntamiento no nos da información", apostilla Zulueta.

Según recoge el escrito, la asociación reclama una descripción detallada de las laboras de mantenimiento a desarrollar; información sobre el personal que va a desarrollar dichas labores; la finalidad, justificación y propósito de esas obras; así como el servicio municipal que las va a supervisar.

Por su parte, también la Sociedad Andaluza de Oftalmología, muy vinculada a la asociación Mácula Retina, ha trasladado su preocupación directamente a la Alcaldía a través de un escrito en el que se pone en valor la "labor asistencial, formativa y de impulso a la investigación y prevención de la ceguera" que hace este colectivo, así como su "repercusión social y humana desde Sevilla en personas afectadas por déficit visual grave".

La nave en cuestión, sita en la calle Perafán de Rivera, en el barrio de la Macarena, son unas instalaciones de titularidad municipal y, aunque está en uso por esta asociación de pacientes desde el año 2017, cuando fue aprobado por unanimidad en el Pleno su cesión a este colectivo, no tiene formalizada su ocupación dado que, en su momento, el área municipal a la que pertenecía esta función no concluyó el trámite correspondiente por causa no imputable a dicha asociación. Una regularización, por su parte, que se encuentra en estos momentos en trámite como acreditan desde Mácula Retina y han corroborado a este medio las fuentes municipales consultadas.

Las mismas aseguran que, "paralelamente" a ese proceso de formalización, se han ordenado unas obras de mantenimiento con las que, inciden desde el Ayuntamiento de Sevilla, "no peligra la actividad de la asociación". "No hay motivo para la preocupación. El Ayuntamiento lo que quiere es acondicionar la nave y regularizar la concesión que no está formalizada. Todo se hará compatibilizando la actividad de la asociación con los trabajos a acometer. No peligra su actividad allí", recalcan las fuentes municipales a preguntas de este medio, mientras crece la incertidumbre entre los integrantes de Mácula Retina que, a día de hoy, aseguran que siguen "sin información", ni "respuestas".