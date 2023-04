La nube de insectos que inunda Sevilla no es de mosquitos, sino de pulgones

Estos días es frecuente chocarse con nubes de insectos en Sevilla. Las altas temperaturas son claves para que proliferen todo tipo de insectos y los sevillanos llevan días comprobando este fenómeno. A modo de invasión, pequeños insectos sobrevuelan los cielos sevillanos. Se quedan pegados a la ropa, en la cara, se meten en la boca... No son pocos los sevillanos que han alertado de este fenómeno en las redes sociales.

"Acaba de pasar una PLAGA de mosquitos de la nada en Sevilla, de locos!", escribía ayer una usuaria que se identifica en Twitter como Yani. "Acabo de salir a la calle y me he alimentado de mosquitos como pa una semana", decía otro bajo el seudónimo de Litordgz. También Alejandro Martín exponía sus quejas en la red social: "Lo de los diecisiete millones de mosquitos por las calles de Sevilla, ¿cómo va?"; o "Este año en Sevilla no comemos caracoles, comemos mosquitos", como apuntaba Melisa López. Son sólo algunos ejemplos de las decenas de mensajes en la misma línea publicados desde el pasado fin de semana.

Acabo de salir a la calle y me he alimentado de mosquitos como pa una semana.#Sevilla #mosquitos #primavera — Litordgz (@Litordgz_) April 18, 2023

Lo de los diecisiete millones de mosquitos por las calles de Sevilla, ¿cómo va? — Alejandro Martín (@CalvitojoeMartn) April 17, 2023

Y es que, basta con darse una vuelta para ser acechado por miles de bichitos. Pero, lejos de lo que cabría pensar, y cómo apuntas numerosas publicaciones en las redes sociales, no son mosquitos. Se trata de una plaga pulgones alados que viven en los árboles y son inofensivos.

Así lo apunta Jordi Figuerola, investigador principal en la Estación Biológica de Doñana, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Coincide con otros expertos consultados en aclarar que no se puede hablar de plaga ni se trata de una situación preocupante o peligrosa para la salud. "No pican", asegura Figuerola.

Más mosquitos de lo habitual

No obstante, Figuerola sí confirma el adelanto de la temporada de mosquitos en Sevilla. Faltan dos meses para que llegue el verano estos insectos, habituales de los meses más cálidos del año, ya han reaparecido en la provincia y, según los análisis de la Estación Biológica de Doñana, en mayor volumen que el año pasado. En concreto, según apunta el científico, "entre tres y cuatro veces más que lo que había el año pasado por esta época". Las altas temperaturas, varios grados por encima de lo que sería normal, con valores que están superando lo 30 grados de manera continuada, propician la proliferación de estos molestos voladores, que ya empiezan a acampar a sus anchas por las calles sevillanas.

"Esto no quiere decir que cuando lleguen los meses de mayor proliferación de mosquitos vaya a haber tres o cuatro veces más, simplemente, significa que van adelantados", indica Figuerola, que recomienda a la población que vaya adoptando medidas preventivas. Una de las recomendaciones es evitar tener agua estancada en casa. En el caso de los mosquitos, se sabe que a menos de 10 grados no sobreviven, por lo que el frío es la mejor barrera para su reproducción.

Por su parte, en cuanto al análisis de las especies capturadas hasta ahora en las tres trampas situadas en varios puntos de los términos de La Puebla del Río, Coria y Palomares, el científico considera que, en estos momentos, se estarían recogiendo "a partes iguales" tantos las especies transmisoras del virus del Nilo, es decir los Culex perxiguus, Culex pipiens y Culex modestus, como el resto. "Yo diría que hay más mosquitos en general", apostilla.