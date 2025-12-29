Intervenidas más de 2.000 prendas falsas en Triana

La Policía Local de Sevilla ha intervenido más de 2.000 prendas falsificadas en un operativo contra la venta ambulante ilegal en la calle San Jacinto, atendiendo a las demandas de los comerciantes de la zona. Parte de la mercancía se ha intervenido en el interior de dos comercios de la zona que colaboraban con los vendedores almacenando las prendas ante la presencia policial.

Durante la tarde de este domingo, en el marco del Plan Especial de Navidad, agentes de la Policía Local desplegaron un operativo en la calle San Jacinto para tratar de erradicar la venta ambulante ilegal en la zona, según informó este lunes Emergencias Sevilla. Esta actuación responde a las demandas de los comerciantes de la zona.

Sobre las tres de la tarde se activó el dispositivo, que logró intervenir 20 hatillos con más de 2.000 prendas falsificadas. Seis de estos hatillos se intervinieron en la vía pública. Los catorce restantes se intervinieron en el interior de dos establecimientos de la zona (una heladería y una tienda de alimentación) que colaboraban con los vendedores ambulantes ocultando la mercancía ante la presencia policial.

En la trastienda del comercio de alimentación se intervinieron once hatillos y tres en la heladería. A los responsables de estos comercios se les instruirá diligencias por encubrimiento al ayudar a los autores para eludir la acción policial. La mercancía está depositada en dependencias policiales para su destrucción tras las diligencias oportunas.