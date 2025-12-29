Una familia de acogida se hace cargo del bebé abandonado en un portal de Sevilla

El bebé recién nacido abandonado en un portal de un edificio de Sevilla el pasado 15 de diciembre se encuentra ya con una familia que está tramitando su adopción, tras recibir el alta después de estar varios días en un centro hospitalario.

Según han informado a Efe fuentes de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, mientras el menor estaba en el hospital comenzaron los trámites para que no tuviera que ingresar en un centro de protección de menores, sino que directamente fuese a vivir con una familia de forma estable.

Así, "para que el bebé tenga la mayor estabilidad posible" se buscó a una familia de guarda con fines de adopción, de modo que la misma que lo tiene en acogida sea la que lo adopte de forma permanente.

Para encontrar a la familia más adecuada, de hecho, se seleccionó a la candidata final entre varias que cumplían con los condicionantes más adecuados, un proceso que terminó poco antes de las fiestas navideñas, de modo que el niño se encuentra ya en su casa.

El bebé fue abandonado el lunes 15 de diciembre en un portal de un edificio de Sevilla todavía con restos del cordón umbilical, y fue visto por una vecina que salió del edificio y que acudió de forma inmediata a comprar pañales y leche.

De forma paralela se busca a sus padres, para lo que, entre otros aspectos, se están rastreando los registros de nacimientos en las últimas semanas en la capital andaluza.