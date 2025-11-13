Investigadores sevillanos desarrollan una app pionera con IA para mejorar la atención a pacientes con diabetes

Un equipo de investigadores de la Universidad de Sevilla (US), en colaboración con una enfermera de la unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen del Rocío, ha desarrollado Diabetes Help GPT, un asistente virtual basado en inteligencia artificial (IA) destinado a apoyar a los profesionales sanitarios en el abordaje de la diabetes. La herramienta se concibe como un recurso complementario para resolver dudas clínicas de manera rápida, precisa y segura.

Los responsables del proyecto son los investigadores Miguel Garrido, Manuel Pabón y Rocío Romero, de la Universidad de Sevilla, junto a Pilar Santa Cruz Álvarez, enfermera de Práctica Avanzada en Diabetes del Virgen del Rocío, cuya experiencia clínica ha sido clave para trasladar al modelo de IA las necesidades reales de los profesionales que trabajan con pacientes diabéticos.

Un asistente virtual con evidencia científica

Diabetes Help GPT es un chatbot diseñado para simular conversaciones humanas a través de texto o voz, pero con un enfoque completamente sanitario: está entrenado con evidencia científica actualizada y orientado a la atención de casos complejos de diabetes, una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo.

La necesidad de resolver dudas puntuales sobre educación terapéutica, insulinoterapia, nutrición o nuevas tecnologías como la monitorización continua de glucosa, así como de mantenerse al día en los últimos avances científicos, ha sido el punto de partida del proyecto, según detalla la Universidad de Sevilla en una nota de prensa.

La herramienta está pensada para complementar la práctica clínica y la formación continuada de los profesionales de la salud, manteniendo siempre criterios de seguridad, evidencia y transparencia. Próximamente se prevé que esté disponible para su uso en hospitales y centros de salud.

El investigador Miguel Garrido subraya que la intención del equipo es que esta aplicación “sirva de apoyo al sistema público de salud”. Actualmente, los investigadores están explorando opciones, permisos y posibles convenios con la Sanidad Pública Andaluza. “Sería una app gratuita: los profesionales preguntan y la Inteligencia Artificial responde”, explica.

Garrido recalca además que esta tecnología no sustituye a los profesionales, ni debe servir para reducir personal sanitario. "Esta IA es un apoyo, un bastón al que puede acudir el profesional cuando ya ha sido formado por la enfermera de Práctica Avanzada en todo lo que debe saber sobre diabetes", apunta.

Publicación en una revista internacional

El estudio que presenta el desarrollo de esta herramienta ha sido publicado recientemente en la revista Diabetes Research and Clinical Practice, una de las más prestigiosas del ámbito endocrinológico. El trabajo demuestra que ‘Diabetes Help GPT’ ofrece respuestas precisas, razonadas y con referencias bibliográficas, apoyando la resolución de dudas clínicas sin reemplazar en ningún caso el criterio profesional.

Con este proyecto, la Universidad de Sevilla y el Hospital Virgen del Rocío refuerzan su papel como referentes en innovación sanitaria. ‘Diabetes Help GPT’ representa un paso más hacia una sanidad digital más conectada y segura, en la que la inteligencia artificial actúa como aliada del conocimiento humano para mejorar la atención al paciente. "Si la tecnología puede ayudarnos a responder mejor y más rápido, el beneficio final será siempre para quien más lo necesita: el paciente”, resume la enfermera Pilar Santa Cruz.