Cuando investigar contra el cáncer tiene una doble recompensa

El oncólogo radioterápico del Hospital Virgen Macarena David Muñoz Carmona ha sido galardonado con el Premio a la Mejor Comunicación en el XXII Congreso de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), celebrado recientemente en Oviedo, por una investigación puntera contra el cáncer de mama en pacientes ancianas inoperables.

Un trabajo que ya ha obtenido otros reconocimientos a nivel nacional por sus características de innovación y tratamiento en un perfil de afectados con muy limitadas posibilidades terapéuticas.

A pesar de la magnitud del problema –según los datos de la Red Española de registros del cáncer Redecan, el 29% de las pacientes de más de 70 años va a padecer cáncer de mama, y un 23%, entre los 60 y los 69 años–, el tratamiento del cáncer de mama en la vejez sigue representando un desafío terapéutico.

En esta línea, el ensayo clínico en fase II liderado por el oncólogo sevillano supone una puerta abierta a la esperanza para pacientes que, por comorbilidades o enfermedades intercurrentes, no pueden someterse al tratamiento quirúrgico estándar de su cáncer, y dará lugar, tras los resultados presentados en el Congreso, a una nueva arma terapéutica en la lucha contra el cáncer de mama con radioterapia ablativa estereotáxica (SABR).

“Este es un reconocimiento a una labor silenciosa de un equipo de oncólogos radioterápicos que diariamente con su práctica clínica mejoran los resultados en el tratamiento del cáncer de mama, preservando la calidad de vida de las pacientes, que hoy por hoy tendrían menor arsenal terapéutico sin esta nueva técnica de SABR”, reconoce el investigador principal del estudio. “Además este premio subraya la importancia del uso personalizado de los tratamientos no farmacológicos, como sería el uso de esterotaxia corporal de radioterapia, técnica de una alta precisión y alta complejidad”, añade.

En concreto, el estudio titulado Phase II-Clinical Trial: SABR Primary Treatment in Inoperable Breast Cancer analiza una nueva vía de tratamiento que consiste en aplicar una dosis ablativa de radioterapia sobre el tumor de la mama en una sola sesión, cuya duración es inferior a los 15 minutos, con altas dosis de radiación localizadas al tumor. A diferencia del tratamiento con radioterapia estándar, que consigue el control de la recaída local en el 55%, y de la recaída a distancia del 35%, esta nueva técnica consigue respuestas completas en el 61% de los pacientes y respuestas parciales en el 9%, lo que supone un total de respuestas del 70%. Además, según los resultados obtenidos, no aparece recurrencia local en el 87% de las pacientes ni recurrencia a distancia en el 92%, lo cual proporciona resultados extraordinarios con una supervivencia global del 90% a los cinco años, frente a pacientes que no se reciben esta novedosa técnica terapéutica, cuya supervivencia global es del 77%.

Tiene otra ventaja. En lo que a la cosmesis o resultados cosméticos estudiados tras el tratamiento se refiere, es decir, al impacto de efectos secundarios a nivel de toxicidad en la piel de las pacientes, para el 97% de las mismas el resultado de tratamiento fue excelente y fue muy bueno para el 3%.

“Este tratamiento sienta las bases de seguridad y eficacia y proporciona una fuerte justificación para continuar con estas investigaciones en el cáncer de mama”, explica en declaraciones a este medio el oncólogo que ha liderado la investigación. “El problema es la falta de financiación, escasa, y de difícil acceso, la mayoría de las veces relegadas solamente a fármacos en estudio para el cáncer de mama pero no para técnicas de radioterapia tan complejas como la de este estudio”, apunta el doctor Muñoz Carmona.

La investigación ha dado paso al desarrollo como tesis doctoral al destacar como un avance significativo en el campo del tratamiento del cáncer de mama con técnicas avanzadas de oncología radioterápica.

Premiado un estudio sobre IA y efectos secundarios del cáncer de pulmón

Por otro lado, otro equipo de investigadores sevillanos han sido igualmente galardonados durante el Congreso de la SEOR, en este caso, con el Premio de la Cátedra Universitat de Barcelona-Atrys de Radioterapia Personalizada. El grupo premiado, liderado por el investigador de la Universidad de Sevilla, Kiko Núñez, ha desarrollado una “innovadora” investigación que utiliza inteligencia artificial (IA) para predecir efectos secundarios en pacientes de cáncer de pulmón. El estudio supone un “destacado avance” en la personalización de los tratamientos oncológicos y ayudará a predecir complicaciones y facilitará a los oncólogos la toma de decisiones para minimizar los riesgos asociados a los tratamientos.

El estudio, titulado A Benchmark of Machine Learning Approaches to Predict Radiation-Induced Toxicity in Lung Cancer Patients, ha sido desarrollado en la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Virgen del Rocío, en colaboración con la Unidad de Innovación y Análisis de Datos del Hospital Universitario Virgen Macarena y el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Sevilla.

Se basa en un análisis de datos reales de 875 pacientes con cáncer de pulmón, empleando modelos de machine learning, para predecir seis tipos de efectos secundarios a la radioterapia, como la esofagitis aguda o la disnea crónica.

La investigación, que ha sido presentada como tesis doctoral en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la US, destaca como un avance significativo en el campo de la oncología radioterápica y abre nuevas vías para la personalización de los tratamientos y la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

El premio se encuentra en el marco de la cátedra liderada por el profesor Ferran Guedea, director de Oncología Radioterápica del Instituto Catalán de Oncología (ICO). Este reconocimiento destaca el esfuerzo y los resultados obtenidos en un proyecto pionero en el uso de inteligencia artificial para la predicción de efectos secundarios en pacientes con cáncer de pulmón que reciben radioterapia.