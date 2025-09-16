IU Sevilla exige un plan de choque contra los 2.289 pisos turísticos ilegales que sitúan a la ciudad a la cabeza del Estado

Izquierda Unida Sevilla denuncia la pasividad del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía ante los datos del Ministerio de Vivienda que la señalan como la ciudad española con más alojamientos turísticos ilegales (2.289) y a Andalucía como la comunidad con mayor número (16.740).

El concejal de IU en el Ayuntamiento, Ismael Sánchez, afirma que “Sevilla aparezca a la cabeza del Estado con 2.289 pisos turísticos ilegales es una vergüenza política que evidencia la dejadez del Gobierno local y autonómico ante un problema que está destrozando el derecho a la vivienda de las y los vecinos”.

“Mientras unos se llenan los bolsillos con turismo descontrolado, otros sevillanos ven cómo se encarecen los alquileres o se ven forzados a abandonar sus barrios: esto no es progreso, es especulación. IU exige medidas urgentes, claras y sanciones ejemplares”. ha apostillado.

Sánchez añade que “no basta con denunciar las cifras: hacen falta inspecciones reales, coordinación entre administraciones y una moratoria en la concesión de licencias hasta que se ponga en marcha un plan de choque que proteja a los sevillanos y sevillanas”.

El coordinador provincial de IU, Manuel Lay, subraya que “estos datos no son simples estadísticas: expresan vidas expulsadas de sus barrios. Exigimos un registro único de pisos turísticos, inspecciones constantes, sanciones y un refuerzo real de la vivienda pública para garantizar el derecho a un hogar digno”.

IU Sevilla reclama una moratoria inmediata de licencias, inspecciones sistemáticas y sanciones ejemplares, así como políticas de vivienda pública que frenen la especulación y protejan a las familias trabajadoras.