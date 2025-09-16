IU Sevilla exige un plan de choque contra los 2.289 pisos turísticos ilegales que sitúan a la ciudad a la cabeza del Estado
El concejal de IU en el Ayuntamiento, Ismael Sánchez, reclama una moratoria en la concesión de licencias "hasta que se ponga en marcha un plan de choque que proteja a los sevillanos y sevillanas”
El Gobierno señala a Sevilla como la localidad de España con más pisos turísticos ilegales
El PSOE reitera la urgencia de una moratoria para la vivienda turística en Sevilla tras la "ineficaz" regulación del PP
Izquierda Unida Sevilla denuncia la pasividad del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía ante los datos del Ministerio de Vivienda que la señalan como la ciudad española con más alojamientos turísticos ilegales (2.289) y a Andalucía como la comunidad con mayor número (16.740).
El concejal de IU en el Ayuntamiento, Ismael Sánchez, afirma que “Sevilla aparezca a la cabeza del Estado con 2.289 pisos turísticos ilegales es una vergüenza política que evidencia la dejadez del Gobierno local y autonómico ante un problema que está destrozando el derecho a la vivienda de las y los vecinos”.
“Mientras unos se llenan los bolsillos con turismo descontrolado, otros sevillanos ven cómo se encarecen los alquileres o se ven forzados a abandonar sus barrios: esto no es progreso, es especulación. IU exige medidas urgentes, claras y sanciones ejemplares”. ha apostillado.
Sánchez añade que “no basta con denunciar las cifras: hacen falta inspecciones reales, coordinación entre administraciones y una moratoria en la concesión de licencias hasta que se ponga en marcha un plan de choque que proteja a los sevillanos y sevillanas”.
El coordinador provincial de IU, Manuel Lay, subraya que “estos datos no son simples estadísticas: expresan vidas expulsadas de sus barrios. Exigimos un registro único de pisos turísticos, inspecciones constantes, sanciones y un refuerzo real de la vivienda pública para garantizar el derecho a un hogar digno”.
IU Sevilla reclama una moratoria inmediata de licencias, inspecciones sistemáticas y sanciones ejemplares, así como políticas de vivienda pública que frenen la especulación y protejan a las familias trabajadoras.
También te puede interesar
CONTENIDO OFRECIDO POR AEDAS HOMES
CONTENIDO OFRECIDO POR LAE HOMES