La jefa de Oftalmología del Virgen del Rocío se sitúa entre las 50 mejores doctoras de España

La excelencia médica andaluza vuelve a ocupar un lugar destacado en el panorama nacional. La oftalmóloga sevillana y jefa Oftalmologia del Hospital Virgen del Rocío, Margarita Cabanás, ha sido reconocida porVanitatis entre Las 50 mejores doctoras de España, un listado que premia la trayectoria, la innovación y el compromiso con la sanidad pública y privada de las facultativas más sobresalientes del país.

De este prestigioso ranking, que selecciona a médicas con una sólida carrera asistencial complementada por actividad investigadora y docente, sólo dos profesionales proceden de Andalucía, y Cabanás es la única representante de Sevilla. El reconocimiento pone en valor no sólo sus logros clínicos, sino también su capacidad de liderazgo, su visión estratégica y su apuesta por la transformación del sistema sanitario.

Con una trayectoria que combina la práctica médica con la gestión y la cooperación internacional, la doctora Cabanás se ha consolidado como una figura de referencia en el campo de la Oftalmología. Cirujana experta en patologías del segmento anterior, catarata, córnea y cirugía refractiva, su carrera destaca por el impulso a la digitalización y la modernización de los servicios oftalmológicos.

Su visión profesional se basa en la incorporación de tecnologías de vanguardia y en la búsqueda constante de nuevas formas de gestión sanitaria que mejoren la calidad asistencial. Es por ello que su nombre no es nuevo en los círculos médicos ni entre los pacientes que confían en ella. A lo largo de su carrera, Margarita Cabanás ha construido un perfil que combina precisión científica, creatividad y una firme voluntad de mejora constante. Su forma de entender la medicina va más allá del quirófano. Considera que la tecnología, la gestión eficiente y la empatía pueden, y deben, ir de la mano. Quienes la conocen destacan su energía inagotable y su manera de implicarse en cada detalle, tanto en la atención clínica como en los proyectos que impulsa dentro y fuera de España.

Su trayectoria, sin embargo, no se detiene en los logros técnicos. A lo largo de su carrera, la oftalmóloga ha sido galardonada con numerosos premios que avalan su trabajo y su compromiso con la mejora del sistema sanitario. En 2024 se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio GUSI, conocido como el Nobel asiático, por su labor en cooperación internacional, un reconocimiento que la doctora vivió como un impulso para seguir promoviendo una medicina más equitativa y global. "El verdadero progreso no se mide sólo en avances tecnológicos, sino en la capacidad de compartirlos y hacerlos accesibles", ha afirmado en varias ocasiones, resumiendo en una frase su filosofía de trabajo.

Esa combinación de rigor y sensibilidad ha sido una constante en su carrera. Quienes la han visto operar destacan su serenidad y precisión; quienes han trabajado a su lado, su capacidad para inspirar y formar nuevos profesionales; y quienes la tratan como paciente, su cercanía y su disposición a escuchar.

Su inclusión en el ranking de Vanitatis llega en un momento en el que la sociedad valora cada vez más la dimensión humana de la medicina. Desde Sevilla, su nombre se suma ahora a los de las grandes referentes de la medicina española.