El jefe de la Policía Local de Sevilla admite que tantos eventos merman el despliegue en los barrios

El jefe de la Policía Local de Sevilla, Antonio Luis Moreno, admitió este viernes que la cantidad de eventos extraordinarios que los agentes del cuerpo tienen que atender en las calles están mermando el trabajo cotidiano de los agentes en los barrios. Así lo ha expuesto el intendente principal durante su discurso en el acto central del Día de la Policía Local, celebrado en Fibes un día después de la festividad de San Clemente, patrón del cuerpo.

Moreno se estrenaba como máximo responsable de la fuerza municipal y, a diferencia de algunos de sus antecesores, que rara vez hablaron en público, quiso pronunciar un discurso dirigido a sus subordinados durante la celebración de uno de los días más importantes del año para los policías locales. "He asumido esta jefatura con sensaciones contrapuestas, pero todas ellas me dan fuerza. Me he sentido halagado por la elección, abrumado por la responsabilidad y orgulloso por la respuesta de los policías", apuntó el intendente principal.

Moreno fue nombrado jefe de la Policía Local en agosto, pero conoce bien el cuerpo porque ingresó en él en 1983 y ascendió a la escala técnica en 1988. Por eso, indicó que se encontró "lo que esperaba, cierta desazón en la plantilla, pero también muchísimas ganas de trabajar y de recuperar ilusiones que parecían perdidas". El superintendente añadió que la Policía Local "necesita cambios profundos, conviene que todo sea revisado y mejorado constantemente" porque "lo años no pasan en balde para nada ni para nadie".

Y fue en este punto donde invitó a la reflexión sobre la enorme cantidad de eventos que requieren dispositivos policiales en las calles. "Los nuevos tiempos también han cambiado inexorablemente la vida de nuestra ciudad, que tantísimo gusta de ser vivida en la calle. Han crecido de manera exponencial los eventos que se celebran en la vía pública y nosotros no sólo sabemos responder bien a estos retos, sino que lo hacemos con excelencia y brillantez. Pero esa respuesta requiere de casi todos nuestros recursos y quizás nos esté privando de cierta capacidad de reflexión. Y, sobre todo, nos está limitando mucho en el despliegue policial cotidiano que merecen los barrios de Sevilla", sostuvo el jefe.

Moreno añadió que le consta el "gran esfuerzo" que hace el Ayuntamiento por reforzar la plantilla y anunció que está trabajando "en una revisión profunda" de la organización. "Vamos a crear nuevas unidades y a mejorar las existentes. Tendremos que modificar nuestra relación de puestos de trabajo y su valoración, así como nuestro calendario laboral".

El alcalde, José Luis Sanz, que también se estrenaba presidiendo este acto, ahondó en esa idea y avanzó que uno de los próximos retos será la creación de una unidad de intervención. "Han pasado cinco meses desde que tomé el bastón de mando y asumí un compromiso con los sevillanos y también con la plantilla de la Policía Local. Estamos trabajando para conseguir una policía mejor, con más medios y mejores condiciones, pero nos queda mucho mucho por hacer".

Sanz recordó el déficit de personal que lastra el día a día del cuerpo y recordó una serie de incorporaciones que pretende agilizar en los próximos meses, además de su compromiso de crear 150 plazas anuales. Destacó además la importancia del programa tutor, que "forma a treinta agentes para tratar con niños y jóvenes, y que crecerán teniendo a su policía local como un referente cercano". Además de la unidad de intervención, es necesario el rediseño de la plantilla con una nueva Relación de Puestos de Trabajo.

El regidor agradeció a los casi 120 agentes que se incorporaron al trabajo la tarde de la borrasca Bernard de manera voluntaria y el esfuerzo desarrollado durante la noche de Halloween. "Ahora se acercan fechas complicadas, muy bonitas pero muy complicadas por el volumen de visitantes y sevillanos que salen a la calle. Sé que la Policía Local sabrá estar a la altura para que los sevillanos disfruten de una gran Navidad", concluyó el primer edil.

El discurso de Sanz fue el punto final de un acto en el que recibieron condecoraciones y distinciones más de 300 policías locales. A pesar de ello, resultó más dinámico que en anteriores ocasiones, pues se incluyeron varios vídeos cortos durante el desarrollo del evento. Las imágenes, realizadas por Antonio Casado, estuvieron plagadas de momentos emotivos, curiosos y humorísticos.

No en vano aparece Rubén Cueto, considerado el policía más serio de Sevilla, contando un chiste. O la preciosidad de vídeo dedicada a dos históricos del turno del noche, el cabo Juan Flores y Fernando Fernández, el Capa. O el de Francisco Javier Gómez, agente del barrio de Los Pajaritos criado en los ochenta, en plena epidemia de la heroína, que se preguntaba qué podía hacer por ayudar a sus amigos que hoy es uno de los miembros del programa tutor.

David Castillo recordó la muerte de su amigo y compañero Sergio Rodríguez-Prat, de la que están a punto de cumplirse diez años. "Fue lo más duro para mí. Llegué de los primeros. Ese momento cogiéndole de la mano y diciéndole 'venga, Sergio' te marca mucho". O Enrique González, que salvó a un hombre que sufrió un infarto, que le sigue felicitando todas las Navidades. Y tantos otros episodios destacados.

El momento más emotivo de la gala fue la entrega de la condecoración a título póstumo al que fuera comisario de la Policía Nacional y delegado de Seguridad y Movilidad en los dos primeros años del mandato de Zoido, Demetrio Cabello Torés, fallecido en 2017. Sus tres nietos recogieron la cruz al mérito de la Policía Local, con el auditorio puesto en pie aplaudiendo a su abuelo. "Él la hubiera llevado con orgullo", señaló, emocionado, el actual delegado, Ignacio Flores.