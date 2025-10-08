El jefe superior de Policía alerta de los peligros de la inteligencia artificial

El jefe superior de Policía en Andalucía Occidental, Andrés Martín Garrido Cancio, alertó este miércoles de los peligros de la inteligencia artificial. Lo hizo en su discurso institucional en el día de los Santos Ángeles Custodios, patrones de la Policía Nacional, que este año se ha celebrado en Sevilla el 8 de octubre y no el 2 como es habitual y como corresponde a su festividad. El acto central de la Jefatura Superior ha tenido lugar al aire libre en la plaza de la Virgen de los Reyes, siguiendo una línea continuista en los últimos días del Patrón, que se han celebrado en lugares emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de España o la de San Francisco.

"Esta es una fecha que constituye toda una declaración de principios y una reasignación para el compromiso ineludible que tenemos: velar por la seguridad", dijo el jefe superior, que añadió que no sería posible alcanzar dicho objetivo "sin el trabajo en equipo de esta gran familia", apuntó el máximo responsable de la Policía Nacional en Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz. Además de la inteligencia artificial, Andrés Garrido también se refirió a la cibercriminalidad y al tráfico de drogas como los principales retos en materia de seguridad.

Policías nacionales, durante el acto celebrado en la plaza de la Virgen de los Reyes. / Juan Carlos Muñoz

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, destacó que "reforzar a la Policía Nacional en Andalucía no es un gasto, sino una inversión en progreso, en bienestar y en futuro", afirmación que refrendó con datos. "Según los informes más recientes del Ministerio del Interior, la criminalidad convencional se redujo en Andalucía un 1,7% en este primer semestre del año, lo que supone 2.746 delitos menos que en el mismo periodo de 2024", apuntó el delegado, que se refirió concretamente a las cuatro provincias del ámbito de actuación de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, "donde se han desarrollado en lo que va de año un total de 1.435 operaciones".

Entre éstas, nombró la Operación Pongo, que permitió desarticular una organización dedicada al tráfico de drogas, así como la operación Colinas, en coordinación con Policía Local y Guardia Civil, que se saldó con 4 detenidos y la incautación de casi tres toneladas de cocaína. "Solo son un ejemplo de las 218 actuaciones que habéis llevado a cabo contra el narcotráfico y las 32 contra el crimen organizado", añadió.

El jefe superior de Policía, Andrés Martín Garrido Cancio, en el centro de la imagen junto al resto de autoridades. / Juan Carlos Muñoz

Pedro Fernández reconoció que "para cumplir con esta tarea tan compleja y exigente, los agentes necesitan respaldo institucional y recursos", motivo por el que aseguró que “el Gobierno ha avanzado en estos años en el proceso de equiparación retributiva y puesto en marcha mejoras vinculadas a la promoción interna, la conciliación y la salud laboral para impulsar este servicio público de la seguridad y afianzar su compromiso con la mejora de la Policía Nacional".

Uno de los hechos “más visibles”, ha apuntado, es el incremento de plazas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "tienen las plantillas más numerosas de la última década", incidió, con datos sobre la demarcación de Andalucía Occidental, "que cuenta con 7.102 agentes, 757 policías más que en 2017, con una tasa de ocupación de plantillas por encima del 91%". Este aumento, continuó, "ha sido posible gracias a ofertas de empleo público históricas y consecutivas, la última con 2.914 nuevas plazas para la Policía Nacional".

Los banderines de las distintas unidades, formados este miércoles en Sevilla. / Juan Carlos Muñoz

Durante el acto de este miércoles se han entregado 112 condecoraciones, dos de ellas cruces al mérito policial con distintivo rojo y el resto blancas. Las dos rojas fueron para agentes del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), que fueron recibidos a tiros en sendas intervenciones. De las medallas blancas, 16 fueron para personas ajenas al cuerpo, pero que han colaborado estrechamente con la institución.

El acto contó con el tradicional homenaje a los caídos y con un desfile de medios policiales, con motocicletas, una furgoneta Vidoc (Vehículo Integral de Expedición de Documentación), drones, guías caninos y un escuadrón de Caballería, acompañado de su mascota, el pony Sansón.