Jornada récord de atraques en el Puerto de Sevilla con 18 buques en el muelle

Entre otras mercancías, descargan urea, chatarra, abono, cereal, aceite, harina de soja; y cargan clinker (el componente principal y fundamental para fabricar el cemento), secciones de torres eólicas y contendores

El Puerto de Sevilla adjudica a Global Ports and Ocean Platform Marinas la gestión de cruceros y megayates

El Puerto de Sevilla registra este miércoles, 7 de enero, una alta ocupación de atraques con 18 buques en muelle. Entre otras mercancías, descargan urea, chatarra, abono, cereal, aceite, harina de soja; y cargan clinker (el componente principal y fundamental para fabricar el cemento), secciones de torres eólicas y contendores.

El inicio de año confirma el dinamismo de la operativa portuaria que favorece la importación y exportación al tejido empresarial; tanto al sector siderúrgico, principalmente, a las plantas de Alcalá de Guadaíra y Jerez de los Caballeros; como al sector agrícola del Valle del Guadalquivir; y al polo industrial metalmecánico radicado en el Polígono de Astilleros.

Asimismo, el Puerto de Sevilla afianza su papel como puerta logística entre la península y las Islas Canarias. Entre las principales fortalezas de este enclave marítimo interior destaca la frecuencia y regularidad de los servicios con cinco salidas marítimas semanales de portacontenedores y cerca de 100 circulaciones ferroviarias mensuales.

