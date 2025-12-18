El Puerto de Sevilla adjudica a Global Ports and Ocean Platform Marinas la gestión de cruceros y megayates

El Puerto de Sevilla ha adjudicado a Global Ports and Ocean Platform Marinas la gestión de cruceros y megayates. Los líderes del sector se alían para gestionar la terminal de cruceros y grandes yates en una clara apuesta por el Puerto y el destino Sevilla.

El ámbito de la concesión comprende una superficie de 5.100 metros cuadrados distribuidos entre la actual terminal de cruceros del Muelle de las Delicias, explanadas adyacentes y la línea de atraque.

Además, incluye la ocupación de 1.548 metros cuadrados en el Muelle de Tablada para la nueva terminal de cruceros que se ubicará en uno de los históricos tinglados del puerto, dentro del Distrito Urbano Portuario. Una vez trasladado el atraque de cruceros a Tablada, el Muelle de las Delicias reforzará su papel como marina para grandes yates.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha aprobado este jueves la propuesta de adjudicación del concurso para la gestión de la terminal de cruceros y megayates del Puerto de Sevilla a favor de Global Ports and Ocean Platform Marinas Sevilla. Se trata de una alianza empresarial conformada Global Ports Holding Limited, el mayor operador global de terminales de cruceros del mundo con presencia consolidada en Asia, África, el Caribe y Europa; y Ocean Platform Marinas (OPM), uno de los principales gestores de marinas de grandes esloras en España, cuyo accionista mayoritario es Ocean Capital Partners.

Durante los próximos 25 años, Global Ports and OPM Sevilla combinará su experiencia operativa, especialización y conocimiento para posicionar el Puerto de Sevilla como un destino de alto nivel para cruceros y megayates. El objetivo es atraer escalas de mayor valor añadido para estas dos líneas de negocio, optimizar todos los servicios asociados a cada escala, y mejorar la atención y experiencia del pasaje; así como reforzar la integración urbana del frente marítimo.

“Los líderes mundiales del sector se han aliado para gestionar la terminal de cruceros en una clara apuesta por el Puerto de Sevilla”, ha destacado Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria. Carmona ha valorado el interés mostrado en el potencial de la ciudad como destino turístico de excelencia y ha señalado que “nuestro objetivo es impulsar de forma conjunta el desarrollo del negocio portuario de cruceros premium y megayates bajo criterios de sostenibilidad, con más escalas y una marina en pleno corazón urbano”.

Por su parte, Mehmet Kutman, presidente y CEO de Global Ports Holding ha declarado que “estamos encantados de ampliar nuestra presencia en España con la Terminal de Cruceros del Puerto de Sevilla. Desde el momento en que vi Sevilla por primera vez, quedé cautivado por su belleza, historia y espíritu único, y es realmente inspirador formar ahora parte de una ciudad tan extraordinaria. Junto con nuestro socio local, OPM, creemos que Sevilla ofrece un potencial excepcional tanto para operaciones de cruceros como de megayates. Esperamos trabajar estrechamente con la Autoridad Portuaria para impulsar todo el potencial de este destino extraordinario.”

Asimismo, José Luis Almazán, CEO de Ocean Capital Partners, ha declarado: "queremos convertir a Sevilla en un modelo de integración puerto-ciudad, una base donde las embarcaciones puedan recibir servicios de primer nivel y disfrutar de una experiencia urbana única. Para ello, contamos con el respaldo de la Autoridad Portuaria de Sevilla y con el de Global Ports Holding como el mejor aliado en gestión de terminales y atención al pasaje".

Nueva terminal en el Distrito Urbano Portuario

A lo largo de las distintas fases del proyecto, Global Ports and OPM Sevilla tiene previsto invertir más de 5 millones de euros destinados, principalmente, al desarrollo de la nueva terminal y a la mejora de los servicios para cruceros y megayates. En concreto, el programa de inversión recoge mejoras en las áreas de atraque, optimización del flujo de pasajeros, soporte especializado para grandes yates y facilidades técnicas para invernada y reparaciones a flote.

El programa de inversión se ejecutará durante los próximos cinco años; aunque, en el corto plazo, Global Ports and OPM Sevilla destinará más de 700.000 euros a mejoras en la actual terminal de cruceros y en el Muelle de las Delicias.

Además de las operaciones de cruceros, la concesión incluye la prestación de servicios especializados para megayates, como asistencia de concierge, aprovisionamiento y soporte técnico, posicionando a Sevilla como un puerto base atractivo y destino de invernada para operadores.

El Puerto de Sevilla ocupa una posición única en la industria de cruceros. Con su ubicación dentro del territorio accesible a través de la Eurovía del Guadalquivir, este puerto marítimo de interior es ideal para operaciones de embarque y tránsito, especialmente para cruceros que combinan itinerarios fluviales y marítimos.En la actualidad, el volumen de pasajeros de cruceros ronda los 20.000 cruceristas al año, una cifra que Global Ports and OPM Sevilla prevé incrementar respaldada por su afianzada posición en el sector, las sólidas relaciones con las navieras y su red global de negocio.

Sobre Global Port Holding

Global Ports Holding es el mayor operador de puertos de cruceros del mundo, con una presencia consolidada en las regiones del Caribe, el Mediterráneo y Asia-Pacífico.

Fundada en 2004 como operador independiente de puertos de cruceros, GPH ocupa una posición única en el sector como la marca de puertos de cruceros más grande y líder a nivel mundial. GPH opera 32 puertos de cruceros en 19 países, prestando servicio a más de 22 millones de pasajeros de cruceros al año, a través de sus puertos de marca como Barcelona, Las Palmas, Málaga, La Valeta, Lisboa, Kusadas y Nassau.

Para más información: www.globalportsholding.com.

Sobre Ocean Capital Partners

Ocean Capital Partners es una empresa española de proyección internacional especializada en el desarrollo, gestión e inversión en proyectos portuarios y marítimos. Con más de 50 años de experiencia, acompaña a sus clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, desde su concepción hasta su operación, ofreciendo servicios de consultoría, gestión e inversión con una visión a largo plazo.

OCP plantea soluciones innovadoras y sostenibles a largo plazo, que buscan tener impacto real y positivo en la realidad socioeconómica de los lugares en los que están presentes.

Para más información: https://ocp.es/.

Puerto de Sevilla, el mar en el corazón de Andalucía

El Puerto de Sevilla ofrece al crucerista una visita única. Como puerto marítimo de interior, el de Sevilla permite atracar directamente en el centro de la ciudad a escasos metros del área histórica y muy cerca de los monumentos más emblemáticos como la Torre del Oro, el Real Alcázar y la Catedral.

Esta ubicación estratégica lo convierte en un lugar óptimo para las escalas de cruceros de alta gama, tanto de los itinerarios atlánticos como mediterráneos. Además, navegar por el Guadalquivir hasta Sevilla y atracar en pleno corazón de la ciudad es una experiencia inolvidable.

¿Quieres vivir la travesía de un crucero hasta el Muelle de las Delicias? La compartimos en este vídeo: https://youtu.be/uBIp35An9DA