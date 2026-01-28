José Luis Sanz: "El Ayuntamiento de Sevilla no tiene competencias para cerrar los colegios"

Esta mañana se ha generado una gran polémica generada en redes sociales tras la decisión de la Junta de Andalucía de no suspender las clases en Sevilla por las intensas precipitaciones y las fuertes rachas de viento que ha sufrido la ciudad esta mañana. Mientras que sí se ha adoptado esta medida preventiva en otras provincias andaluzas, la controversia ha surgido debido a los criterios adoptadas en el territorio autonómico ante un mismo fenómeno atmosférico. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha sido claro durante una rueda de prensa: "Es una competencia autonómica, no municipal".

En este sentido, el primer edil ha reconocido que el Ayuntamiento de Sevilla no tiene potestad para tomar decisiones sobre la suspensión de la actividad lectiva en los centros educativos y ha manifestado su desconocimiento sobre cuáles son los requisitos específicos, los protocolos establecidos o las condiciones concretas que la Junta evalúa para determinar cuándo procede suspender las clases en situaciones de emergencia meteorológica.

"El momento más complicado del día"

No obstante, el alcalde ha admitido que la situación presentaba ciertos riesgos, sobre todo durante las horas en la que los niños entraban en los colegios. Un tramo horario que ha coincidido con el "momento más complicado del día" por darse al mismo tiempo que el pico más alto de intensidad del fenómeno meteorológico.

La caída de ramas de gran tamaño y de árboles se ha convertido en uno de los principales peligros durante las horas de mayor virulencia del temporal en Sevilla. Los servicios de emergencias y de mantenimiento municipal ha recibido 200 avisos, 100 de ellos sobre árboles y ramas caídas que obstaculizaban calzadas, aceras y espacios públicos.

Criterios para suspender las clases

La Junta de Andalucía dispone de protocolos específicos para gestionar situaciones de emergencia que puedan afectar al normal desarrollo de la actividad educativa. Estos procedimientos contemplan diferentes escenarios y establecen los criterios técnicos que deben evaluarse antes de adoptar la decisión de suspender las clases en una o varias provincias del territorio autonómico.

Entre los factores que habitualmente se consideran figuran las predicciones meteorológicas oficiales, el nivel de alerta declarado por las autoridades competentes, la evaluación de riesgos específicos en cada zona geográfica, las recomendaciones de los servicios de emergencias y protección civil, así como la valoración del impacto potencial sobre la seguridad de la comunidad educativa. La aplicación de estos criterios puede dar lugar a decisiones diferenciadas según las características particulares de cada provincia o municipio.