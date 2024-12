José Luis Sanz: "Reconozco que no tengo paciencia"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, lo ha reconocido este lunes: "No tengo paciencia". Así ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre las declaraciones del líder de la oposición municipal, el socialista Antonio Muñoz, en relación a los Presupuestos de 2025. El regidor hispalense reitera con esta afirmación que no volverá a esperar hasta agosto -como ha ocurrido este año- para tener aprobadas las cuentas del próximo ejercicio, para las que necesita el apoyo o la abstención del algún grupo político, además del PP. En este contexto, Sanz no ha desmentido que se encuentre en negociaciones con Vox para lograr tal objetivo.

Los Presupuestos de 2024 se aprobaron en una fecha bastante tardía, el 8 de agosto, cuando al año le quedaba menos de la mitad para acabar. El alcalde no quiere que esto vuelva a ocurrir y, pese a gobernar en minoría, ya advierte que las cuentas saldrán adelante mucho antes. No ha desvelado cómo lo hará, pero sí confirma que las negociaciones con la oposición se han puesto en marcha.

Con tales afirmaciones, niega las críticas del portavoz socialista, Antonio Muñoz, sobre la falta de diálogo por parte del gobierno local. Ha recordado, en este sentido, que en este año que a punto está de acabar esperó hasta el verano alguna aportación de la oposición para los Presupuestos, lo que provocó que tuviera que recurrir a una cuestión de confianza. En 2025 no quiere llegar a tal extremo. "No me voy a pasar seis meses esperando o dialogando", ha advertido.

"Tengo prisa para cambiar muchas cosas"

En este punto, ha reconocido que "tengo poco paciencia". Con dicha afirmación se refiere a que "no tengo paciencia porque tengo prisa para que cambien muchas cosas de la ciudad. Muñoz sí tuvo demasiada como delegado de Urbanismo y como alcalde", en referencia a los pasados mandatos del PSOE. Sanz ha abundado en que "seguirá hablando con la oposición". También ha adelantado que el proyecto de Presupuestos para 2025 se llevará a Pleno "si no da tiempo en diciembre, en enero".

Puede que para esta primera sesión ya cuente con el apoyo de algún grupo de la oposición. Todo hace pensar que se trate de Vox. A ello se ha referido Muñoz, a lo que el alcalde ha contestado con otra pregunta: "¿en qué quedamos? ¿diálogo o no diálogo?". Palabras con las que no desmiente las negociaciones con el partido de Santiago Abascal, que tras la vuelta del verano se ha convertido en el aliado de los populares para sacar adelante varias ordenanzas y proyectos, entre ellas, la que concierne a la polémica regulación de los pisos turísticos. Un cambio de postura en el equipo que lidera Cristina Peláez, con el que se intentó cerrar un pacto de gobierno la pasada primavera, el cual saltó por los aires antes de las elecciones europeas, al no contar con visto bueno del PP andaluz.

Las VPO

Este apoyo de Vox resultará fundamental para que las cuentas de 2025 se aprueben cuanto antes y se pongan en ejecución sin la premura del actual ejercicio. "Hasta agosto no me voy a llevar esperando", ha incidido de nuevo Sanz.

El alcalde ha aprovechado las declaraciones de Muñoz para recriminarle que fuera durante su año de regidor "el alcalde de la venta de humo y de la presentación de dibujitos", en referencia a los proyectos anunciados, pero no ejecutados. A este respecto, ha recordado que durante el último mandato del PSOE en la Alcaldía hispalense sólo se construyeron 83 VPO, mientras que desde que el PP está al frente del gobierno de la ciudad, ya hay 900 en construcción y 1.737 con obras adjudicadas. "Nosotros no dejamos los proyectos en cajones", ha apostillado.