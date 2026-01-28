José Luis Sanz saca pecho por la gestión del ICAS: "Hemos aumentado el presupuesto hasta los 19,2 millones en 2025 y lo hemos ejecutado al 90%"

El Ayuntamiento de Sevilla saca pecho por la gestión del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) desde que el nuevo gobierno entró en el Consistorio. Según los datos presentados durante una rueda de prensa por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el organismo ha logrado "resultados radicalmente distintos" manteniendo "el mismo personal, los mismos medios y la misma estructura organizativa". Como ejemplo, en el ejercicio de 2021, el organismo contaba con un presupuesto de 13,3 millones de euros y ejecutó el 80% del mismo. Para el ejercicio de 2025, el presupuesto se ha incrementado hasta los 19,2 millones de euros, seis millones más, y la ejecución presupuestaria ha alcanzado el 90%.

Además, los ingresos de taquilla han aumentado un 45% con respecto al ejercicio de 2022. Entre los hitos que Sanz ha destacado de esta nueva etapa se encuentra la puesta en marcha de la Fábrica de Artillería y la celebración del primer festival de ópera de Sevilla.

Otro de los logros que el regidor ha puesto sobre la mesa ha sido la reducción del periodo medio de pago a proveedores y colaboradores. Ha manifestado que cuando el actual equipo de gobierno asumió la gestión en 2023, el periodo medio de pago era de 252,51 días, "una cifra que reflejaba el bloqueo administrativo y financiero del organismo". En la actualidad, este indicador se ha reducido hasta situarse en 11,56 días de media, lo que representa una mejora del 95,4% en la capacidad de respuesta del ICAS hacia sus proveedores.

Reapertura del Lope de Vega

Durante la rueda de prensa, el alcalde también ha ofrecido información actualizada sobre otro de los grandes hitos: la reapertura del Teatro Lope de Vega. Preguntado sobre si los plazos de las obras se están cumpliendo y si el espacio estará operativo para la Bienal de Flamenco -en septiembre de este año-, el primer edil ha confirmado que las actuaciones "se están cumpliendo" según el calendario previsto.

"Pronto habrá una visita a la obra y tiene que estar operativo para la Bienal, pero evidentemente, debe estar listo antes", ha señalado el alcalde, quien no ha dado más detalles sobre si ya se está trabajando en la programación del espacio, más allá de la cita flamenca.

Las bibliotecas multiplican sus cifras

La red de bibliotecas municipales de Sevilla ha experimentado un crecimiento en todos sus indicadores durante los últimos tres años. En 2022, las bibliotecas contaban con 113.000 usuarios inscritos. A finales de 2024, esta cifra había ascendido hasta 129.156 usuarios, lo que representa un incremento de casi el 14%.

El préstamo de libros ha registrado un aumento superior. En 2022, se realizaron 132.512 préstamos de libros en las bibliotecas municipales. Esta cifra se ha elevado hasta 186.355 préstamos, lo que supone un incremento del 40,63%. Este dato resulta especialmente significativo en un contexto de competencia con el ocio digital y demuestra el atractivo de las bibliotecas como espacios de lectura y cultura para los sevillanos.

Las visitas presenciales a las bibliotecas también han experimentado un aumento considerable. De las 330.000 visitas registradas en 2022, se ha pasado a 486.000 visitas, lo que representa un incremento del 47,4%.