El PSOE convocará un Pleno extraordinario sobre vivienda

El portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, ha organizado esta mañana unas jornadas bajo el título Luces Largas: Vivienda Asequible, ¿Misión Imposible? Unas mesas de debate en las que el ex alcalde ha presentado una batería de medidas y ha anunciados la convocatoria de un Pleno extraordinario y monográfico en el Ayuntamiento dedicado a uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía. El alcalde José Luis Sanz no ha tardado en recriminarle durante una rueda de prensa que, durante su mandato, "no fueron capaces" de entregar 83 viviendas protegidas y "cuando llegamos nosotros todavía quedaban 16" sin dueño.

En esta línea, el primer edil le ha reprochado que "en vez de organizar jornadas, lo que tiene que hacer es convencer al Gobierno de bajar el precio de la vivienda protegida" a través de mecanismos como la disminución "de impuestos" y las "ayudas para las hipotecas". El regidor popular ha aprovechado la ocasión para defender la gestión que está llevando a cabo su equipo de gobierno desde que asumió la Alcaldía de Sevilla en junio de 2023 y ha sacado pecho de los datos relativos a la promoción de vivienda protegida en la ciudad, una línea de actuación "prioritaria", según ha señalado en repetidas ocasiones desde su llegada al cargo. "En este momento hay 2.700 viviendas protegidas construyéndose o con la obra adjudicada. Creo que el señor Muñoz en materia de vivienda tiene mucho que aprender", ha apuntado Sanz.

Blindaje de la vivienda pública y límite de precios de Emvisesa al 80%

Durante las jornadas organizadas por Antonio Muñoz, han participado figuras como Leire Iglesias, presidenta de Casa 47, la empresa estatal de vivienda; Joan Ramón Riera, Comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona y la presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, Isabel Suraña, entre otros. Entre las medidas adelantadas han destacado: