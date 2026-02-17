A juicio la disputa entre los Ybarra y los Gallego por el control de la fábrica de salsas y aceite

El pulso entre Hijos de Ybarra y Migasa por el control y la gestión de Grupo Ybarra Alimentación afronta su fase decisiva. El Juzgado de lo Mercantil número 4 de Sevilla ha fijado para primavera el juicio que deberá dilucidar si Migasa incurrió en administración desleal en la gestión de la emblemática compañía de aceite y salsas, en un momento en el que el grupo acelera su crecimiento y mejora su rentabilidad, según ha adelantado El Conciso.

La demanda, presentada por la sociedad que preside Íñigo Afán de Rivera, se dirige contra Migasa y contra cuatro consejeros vinculados a la familia Gallego. El procedimiento judicial se activa tras el rechazo del magistrado Francisco Javier Espinosa de los Monteros a dejar el caso en manos de la Corte Arbitral de Madrid, como pretendía el grupo aceitero andaluz.

El origen: una alianza para impulsar el negocio del aceite

La alianza de los Gallego y los Ybarra se produjo en 2009, cuando ambas familias sellaron una alianza a partes iguales para relanzar la histórica marca Ybarra cuando no estaba en su mejor situación económica. La operación se articuló mediante una ampliación de capital de 17 millones de euros que permitió a Migasa hacerse con el 50% del grupo, con Antonio Gallego como presidente y Carlos del Río como vicepresidente.

El acuerdo incluía una opción de compra de Migasa sobre el 50% de Hijos de Ybarra en un plazo de diez años, con una valoración ligada a la generación de caja. Las sucesivas prórrogas —primero por el incendio que destruyó la fábrica en 2016 y después por el impacto del Covid— aplazaron el desenlace hasta 2024.

Migasa sostiene que ejecutó esa opción y que ya debería controlar el 100% de la compañía. La familia fundadora lo rechaza, lo que ha abierto un doble frente: el arbitral, donde se dirime la valoración del grupo mediante peritajes independientes, y el mercantil, que analizará si Migasa cometió administración desleal.

El foco judicial: el suministro de aceite y el deber de lealtad

El núcleo de la demanda se centra en el papel de Migasa como proveedor único de aceite para la actividad de envasado y elaboración de mayonesas y salsas. Según Hijos de Ybarra, esa relación habría permitido fijar precios en condiciones perjudiciales para la sociedad, una práctica que, de confirmarse, vulneraría el deber de lealtad de los administradores recogido en la Ley de Sociedades de Capital.

La interconexión física entre ambas compañías —con tuberías que abastecen directamente a la planta— evidencia el grado de integración operativa alcanzado tras la alianza.

La familia Gallego defiende, por su parte, que la gestión ejecutiva del grupo ha estado en manos de profesionales independientes durante la última década, con Francisco Viguera al frente entre 2013 y 2023 y, posteriormente, con Juan Fernández como consejero delegado.

Un negocio en expansión: más de 300 millones en ingresos

El enfrentamiento societario coincide con un ciclo de crecimiento para Grupo Ybarra Alimentación. La compañía elevó su facturación un 11% en 2024, hasta 308,8 millones de euros, impulsada principalmente por el negocio del aceite, que aportó 191,6 millones, el 62% del total.

Las mayonesas y salsas generaron 91,7 millones (el 29% de las ventas), mientras que el resto de actividades —verduras, vinagres y otros productos— completaron el volumen de negocio.

Por mercados, España concentra el grueso de los ingresos, con 231,6 millones, seguida del resto del mundo (52 millones) y la Unión Europea (24,8 millones), lo que refleja el peso todavía dominante del mercado doméstico en el grupo alimentario.

En términos de rentabilidad, el resultado de explotación se triplicó hasta los 12,3 millones de euros, mientras que el beneficio consolidado alcanzó los 6,5 millones, frente a los 1,3 millones del ejercicio anterior.

Un grupo con marcas históricas

Grupo Ybarra Alimentación controla el 100% de sociedades como Packalia, Aceites Ybarra, Agroalimentaria Musa y Hacienda de Lodosa, además del 50% de Doctor Salas. Pese a los números positivos en el perímetro consolidado, la sociedad cabecera registró pérdidas de algo más de 600.000 euros.

El desenlace judicial será clave no solo para definir la propiedad del grupo, sino también para determinar el modelo de gobernanza futura en una de las compañías históricas del sector agroalimentario español y en un momento especialmente sensible para el negocio del aceite, marcado por la volatilidad de precios y la presión sobre los márgenes.