La Junta refuerza el sistema de la dependencia de Sevilla con 469 nuevas plazas concertadas

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía reafirma su apuesta por la mejora del sistema de la dependencia de la provincia de Sevilla con la concertación de 469 nuevas plazas en el marco del concierto social para la prestación del servicio de atención residencial, centro de día y centro de noche para personas mayores en situación de dependencia. De las nuevas plazas, 280 corresponden a centros de día de siete localidades y 189 a centros residenciales. La distribución de estas nuevas plazas alcanza a 19 municipios de la provincia.

Para su distribución, a fin de lograr una mejor alineación entre la oferta y la demanda, se ha partido de los datos registrados en los sistemas de gestión del número de personas beneficiarias que actualmente se encuentran a la espera de acceder a uno u otro recurso en la provincia.

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Sevilla, María Luisa Cava, ha subrayado que las plazas concertadas en residencias y unidades de estancia diurna permiten avanzar hacia un modelo de atención más cercano, más humano y adaptado a las necesidades reales de las personas dependientes de la provincia.

Cava ha incidido en el esfuerzo del Gobierno andaluz a la hora de reforzar, año tras año, la red pública de servicios sociales del conjunto de la provincia, pese a la infrafinanciación que sufre Andalucía, gracias a la firme apuesta del Ejecutivo de Juanma Moreno por la mejora de los servicios públicos.

Seis nuevas entidades

En este sentido, la responsable de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla ha destacado la incorporación a la red pública de servicios sociales de la provincia de seis nuevas entidades que acceden por primera vez al concierto o que ofrecen nuevos centros de día en las localidades de Alcalá de Guadaíra (dos centros); Sevilla (dos), Isla Mayor y Villamanrique de la Condesa, uno en cada municipio.

En total, el nuevo incremento de plazas en centros de día de la provincia se lleva a cabo en los municipios de Dos Hermanas, Lebrija, Tomares, Alcalá de Guadaíra, Sevilla, Isla Mayor y Villamanrique de la Condesa. La ampliación de plazas concertadas en centros residenciales en las localidades de Villanueva del Río y Minas, Tomares, Sevilla, Dos Hermanas, Sanlúcar la Mayor, San Juan de Aznalfarache, Salteras, Palomares del Río, Montellano, Lebrija, La Puebla de Cazalla, La Algaba, Huevar, Espartinas, Alcalá de Guadaíra, Castilleja de la Cuesta y Burguillos.

María Luisa Cava ha puntualizado que este esfuerzo permitirá acercar la atención a los mayores de la provincia, reducir listas de espera y ofrecer una mayor cobertura a quienes dependen de estos recursos esenciales para su bienestar.