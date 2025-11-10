Jupol denuncia que Marlaska está "desaparecido" tras un fin de semana negro para la Policía

El sindicato Jupol denunció este lunes el "desplome absoluto de la seguridad en España tras un fin de semana en el que los ataques a agentes han alcanzado niveles insoportables". "Mientras nuestros compañeros caen bajo los disparos y las agresiones de delincuentes cada vez más violentos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, permanece completamente desaparecido, escondido detrás de un silencio vergonzoso e inadmisible", denunció esta organización, mayoritaria en la Policía Nacional, en un comunicado.

Jupol recuerda que, en sólo 72 horas, el "drama para la Policía Nacional ha sido brutal". Uno de los episodios más graves ha sido el tiroteo con armas de guerra en Isla Mayor, en el que un agente resultó gravemente herido por disparos. "Un operativo contra el narcotráfico ha acabado con un policía nacional gravemente herido por disparos de un fusil de asalto efectuados por un narcotraficante al grito de 'cárgate a esos perros' y otros dos agentes heridos, uno con dos costillas rotas por el rebote de una bala disparada por los narcotraficantes y otro con el bíceps roto al intentar huir de los disparos", apunta el sindicato.

Los representantes sindicales aseguran que "este suceso no es un accidente: es la consecuencia directa de un Plan Especial de Seguridad fallido, desfasado y completamente inútil, que sólo ha servido para producir titulares propagandísticos y para tapar la inacción del Gobierno". "Los narcos operan con armas de guerra mientras nuestros compañeros salen a la calle con chalecos caducados, sin cascos balísticos y sin vehículos blindados", insisten.

Para Jupol, "resulta inaceptable que el Ministerio del Interior no haya dotado a unidades especializadas —GOES, UPR, UIP— de los recursos que necesitan para enfrentarse a organizaciones criminales con capacidad de fuego muy superior. La vida de los agentes no es una moneda de cambio política", añadió.

Al incidente de Isla Mayor hay que añadir una "salvaje agresión en Alcalá de Henares", donde dos policías fuera de servicio reciben una paliza brutal. Fueron atacados por un grupo de seis personas al grito de "ahora no estáis de servicio, putas ratas". "Una frase que evidencia el total desprecio hacia la autoridad policial y que refleja un clima social donde se ha normalizado el odio contra quienes nos protegen". Uno de los agentes perdió piezas dentales, corre riesgo de fractura de mandíbula y ha perdido visión en un ojo. Otro de los agentes tiene la clavícula rota y múltiples contusiones.

Para Jupol, "no se puede hablar de convivencia democrática cuando a un policía se le agrede con saña por el simple hecho de serlo. La crispación hacia los cuerpos policiales va en aumento y el Ministerio del Interior sigue sin asumir ninguna responsabilidad, sin pronunciarse, sin condenar y sin proteger a sus agentes".

Dos agentes del GEO resultaron heridos en un enfrentamiento directo con narcotraficantes en un operativo antidroga en Toledo. "Nos enfrentamos a delincuentes que ya no huyen: disparan. Se sienten impunes. Las organizaciones criminales han dado un salto cualitativo en capacidad operativa, armamento y estructura, mientras el Estado se queda atrás sin estrategia real, sin medios y sin liderazgo político".

Otro suceso fue una "agresión gravísima en Valencia", donde un agente está en coma tras un brutal ataque de unos ladrones, que le golpearon en la cabeza con una piedra de grandes dimensiones. Su estado es crítico. "Este cuarto suceso cierra un fin de semana de auténtico horror para la Policía Nacional. Marlaska está desaparecido y España no puede permitirse un ministro ausente. Lo que está ocurriendo no es casual, no es puntual y no es inevitable. Es el resultado directo de años de abandono, improvisación y propaganda por parte del Ministerio del Interior", insiste el sindicato, que pide de nuevo la dimisión de Marlaska.